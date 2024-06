iPhone dostanie wór nowości. iOS 18 zaprezentowany

iPhone dostanie niebawem nowe funkcje i odświeżone aplikacje systemowe. To wszystko czeka na nas wraz z systemem iOS 18. Apple zdradził właśnie, czego możemy oczekiwać i co dostaną do dyspozycji programiści tworzący aplikacje.

iOS 18 wprowadzi coś, na co czekaliśmy, a co konkurencja ma od dawna – nowe sposoby personalizacji ekranu głównego. Można nie tylko poukładać ikony aplikacji tak, jak masz ochotę, by znajomi ze smartfonami z Androidem w końcu przestali Ci dokuczać. Można też dopasować je do tapety, przyciemnić i zmienić ich jasność po przejściu do ciemnego trybu. Jako że wszystko będzie w jednym systemie, jest spora szansa, że będzie to system znacznie lepszy od „skórek” proponowanych przez niektórych producentów.

Podobne zmiany zostały wprowadzone do centrum kontroli, gdzie znajdują się szybkie ustawienia. Co więcej, system może dodać dodatkowe panele sterowania, na przykład osobny do sterowania muzyką i osobny do sterowania inteligentnym domem. Programiści mogą oczywiście skorzystać z możliwości podłączenia się do tej części systemu i tworzyć własne panele ustawień do swoich aplikacji.

iOS 18 to także nowe możliwości ochrony naszych danych. Wrażliwe aplikacje będzie można zablokować dodatkowym PIN-em albo przez FaceID. Można będzie ukryć ikony aplikacji, a także ograniczyć dostęp do danych z nich w innych aplikacjach. Tym sposobem można na przykład ograniczyć dostęp do kontaktów z komunikatora z pracy aplikacjom społecznościowym albo ukryć wrażliwe dokumenty przed wyszukiwarką. No i będzie można ograniczyć panoszenie się sparowanego sprzętu Bluetooth po systemie.

Sporo zmieni się w aplikacji Messages do obsługi SMS-ów i rozmów tekstowych z innymi użytkownikami iPhone'ów. To oznacza możliwość przesyłania emoji, reakcji i multimediów. Messages dostanie garść rozrywkowych efektów jak animowany czy powiększony tekst, dobierane automatycznie. Sztuczna inteligencja pomoże też w pisaniu wiadomości i w innych aplikacjach, między innymi przy pisaniu e-maili. Wysyłanie wiadomości będzie możliwe także przez łączność satelitarną.

Apple Photos dostał niesamowitą porcję nowości, za którymi stoi sztuczna inteligencja. Nowy wygląd jest prosty i zapowiada się wygodnie. Ponadto można łatwiej przejść do odpowiedniego punktu w czasie, odfiltrować zrzuty ekranu oraz podzielić wszystkie zdjęcia na osoby, miejsca, zwierzęta, wycieczki i wiele innych kolekcji tematycznych. Będzie można też przejrzeć zdjęcia z różnymi osobami – także elegancko posortowane dzięki rozpoznawaniu twarzy. W wielu miejscach zastaniemy piękne kolaże i galerie.

Skoro o SI mowa, w kliencie poczty będzie on automatycznie sortował wiadomości w skrzynce, by łatwiej było śledzić, co się dzieje. To jednak nic w porównaniu z nową Siri. Z asystentką da się porozmawiać w sposób naturalny i ze śledzeniem kontekstu. Będzie można też łatwo przełączyć się między pisaniem do niej i mówieniem. Z czasem nauczy się też poznawać, co jest na ekranie i będzie można poprosić… choćby o to, by znalazła moje zdjęcie w kapeluszu z zeszłego lata i wysłała kolegom z pracy.

Kiedy Siri przemówi po polsku? Oto jest pytanie!

Oczywiście dostaliśmy też coś, co pomoże ciekawie komunikować się z użytkownikami Androida – Apple Messages dostaną obsługę wiadomości RCS, czyli „nowoczesnych SMS-ów”. Rozbudowana została też aplikacja Journal do prowadzenia pamiętnika i doczekaliśmy się trybu dla graczy na iPhone'ach.

Poniżej znajdziesz pełny zapis konferencji Apple WWDC 2024 z 10 czerwca.

