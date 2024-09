Nowe komputery Apple już w listopadzie. Jedna istotna zmiana

MacRumors dodarł do kolejnych informacji na temat nadchodzących komputerów Apple. Wygląda na to, że do sprzedaży trafią już w listopadzie i stracą jedną istotną funkcję.

Nowy Mac mini będzie nie do poznania

Najnowszy komputer Mac mini ma przejść gruntowną przebudowę, obejmującą nie tylko nowy procesor Apple M4, ale też uzyska zupełnie nowy design — po raz pierwszy od 14 lat. O ile MacBooki Pro i iMaki dostaną jedynie Apple M4, a ich wygląd nie zmieni się, to już Mac mini może być jeszcze bardziej mini.

To także pierwszy Mac mini zupełnie pozbawiony złączy USB-A, wszystkie porty USB będą dostępne w wersji USB-C i ma być ich tym razem aż 5. Apple ma też zrzec się wreszcie komputerów z 8 GB RAM. Wszystkie konfiguracje zaoferują minimum 16 GB pamięci RAM, w tym najtańszy MacBook Pro. Nie wiemy przy tym, czy nie będzie to czasem okazją do podwyższenia cen bazowych modeli.

Jak podaje Mark Gurman z Bloomberga, dostawy standardowych Mac mini z procesorem Apple M4 do sklepów mogą ruszyć jeszcze w tym miesiącu, ale premiera zupełnie nowego sprzętu spodziewana jest na początku listopada, wraz z premierą Apple M4 Pro.

Źródło zdjęć: Shutterstock AI Generator

Źródło tekstu: Bloomberg, MacRumors, oprac. wł