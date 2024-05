Supercienki iPad Pro z matowym ekranem OLED. Warto było czekać!

Apple zaprezentował nowego iPada dla bardziej wymagających użytkowników. iPad Pro dostał nie tylko nowe komponenty, ale też niesamowicie cienką obudowę. 13-calowy model jest najcieńszym produktem Apple w historii.

iPad Pro zawsze miał być „magiczną taflą szkła”. Dlatego Apple dążył do tego, by jego obudowa była jeszcze cieńsza. 11-calowy iPad Pro z 2024 roku ma 5,3 mm grubości, 13-calowy zaś tylko 5,1 milimetrów.

Miał być iPad Pro z czipem M4 i ekranem OLED

iPad Pro przeskoczył z procesora Apple M2 od razu do M4 – tym samym, który znajdziemy w najnowszym MacBooku Air. Ten sam czip trafi do modelu o przekątnej ekranu 11 i 13 cali.

Ekran OLED to kolejna długo wyczekiwana część, która miała trafić do iPada Pro. Plotki słyszeliśmy już dawno, a w końcu mamy namacalny produkt. Przy czym iPad Pro ma nie jeden, ale dwa ekrany, umieszczone jeden nad drugim – Apple nazywa ten system Tandem OLED. Dzięki temu jego jasność dochodzi do 1000 nitów, a w trybie HDR nawet 1600 nitów. Precyzyjna kontrola każdego z pikseli ma zaowocować niesamowitym obrazem. iPad Pro z 2024 roku ma zadowolić nawet najbardziej wybrednych kinomanów i wymagających artystów, pracujących z materiałami wymagającymi zarządzania kolorem.

A skoro o artystach mowa… koniec z naklejaniem matowych folii! iPad Pro będzie dostępny także z matowym ekranem. Apple nakryje ekran szkłem z mikroskopijną fakturą, która będzie redukować odbicia światła i ułatwi pracę z kolorem w każdym warunkach. Filmowcy i muzycy dostaną też nowe aplikacje: zaktualizowane Logic Pro i Final Cut Pro.

Co ciekawe, iPad sprawdzi się także jako kamera – jego 12-megapikselowy aparat jest w stanie nagrywać filmy 4K, ostrość ustawi LIDAR, a o dobry dźwięk zadbają cztery mikrofony. Nawet skanowanie dokumentów będzie lepsze. Frontowa kamera została przesunięta na dłuższą krawędź, by można było wygodniej prowadzić rozmowy wideo poziomo.

Apple od razu podał amerykańskie ceny iPada Pro: 999 dolarów za mniejszy model i 1299 za większy. W Polsce 11-calowego iPada Pro można mieć za 5299 zł, 13-calowego za 6999 zł. Niestety ze szkłem nanostrukturalnym (czyli matowym) można mieć tylko modele z pamięcią 1 TB i 2 TB, ceny startują od zawrotnych 8799 zł. iPady Pro będą dostępne w obudowach w kolorze srebrnym i czarnym, zgodnie z tradycją.

