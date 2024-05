Bez tego iPad nie będzie kompletny. Kosztują ponad 2 tysiące złotych

Apple Pencil i iPad to jeden z najlepszych zestawów narzędzi, jakie można sobie wymarzyć do malowania, rysowania i pisania odręcznego. Oba właśnie stały się jeszcze lepsze.

Apple Pencil Pro. Przechyl i ściśnij

No dobra, zwykły ołówek też można ścisnąć, ale nowy Apple Pencil na to zareaguje. Być może wiesz już, że poprzednie generacje Apple Pencil mają niewidzialny „przycisk” i jeśli się do niego przyzwyczaisz, możesz na przykład wygodnie zmieniać narzędzia rysowania bez odkładania rysika. Nowy Apple Pencil dodaje kolejne możliwości.

Zgodnie z oczekiwaniami nowy Apple Pencil Pro można nie tylko stuknąć, ale też ścisnąć, by wejść w interakcję z aplikacją. Po ściśnięciu Apple Pencil Pro delikatnie da znać, że zarejestrował gest, dzięki silnikowi haptycznemu. Podobnie rysik da znać, że w aplikacji coś się wydarzyło – na przykład, że przeciągany obiekt jest już na miejscu przy tworzeniu grafiki czy modelowaniu. Żyroskop pozwoli rejestrować kąt nachylenia i ruch, więc można rysik obracać i pochylać, by zmienić sposób działania narzędzi. Myślę, że miłośnicy kaligrafii będą zachwyceni tą zmianą.

Podobnie jak poprzedni model, nowy Apple Pencil Pro można ładować indukcyjnie z iPada i nosić przy tablecie dzięki magnetycznemu uchwytowi. Został też dołączony do sieci Find My – to jakby w środku miał AirTag.

Magic Keyboard jak z MacBooka

Klawiatura Magic Keyboard to jeden z dodatków, które warto dokupić do iPada i ona również została odświeżona. Przede wszystkim zyskała coś, czego szalenie brakuje mi w mojej – rząd klawiszy funkcyjnych. Górny rząd przycisków można wykorzystać do sterowania multimediami, jasnością ekranu itp., zupełnie jak w MacBooku. No i jest normalny Esc, którym można szybko wyjść z aplikacji.

Ponadto w oczy rzuca się jeszcze większy trackpad. Nowa Apple Magic Keyboard jest też nieco cieńsza od poprzedniczki, ale zachowała tę samą sztywną, solidną konstrukcję i przyjemne dla palców materiały.

Zobacz: Apple iPad Air zaprezentowany. Nadchodzi 13-calowy gigant

Zobacz: Supercienki iPad Pro z matowym ekranem OLED. Warto było czekać!

Apple Pencil Pro kosztuje 649 zł, Apple Magic Keyboard zaś 1499 zł. Jeśli więc chcesz mieć wszystkie akcesoria do nowego iPada, naszykuj dodatkowe 2148 zł.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Apple (zrzut ekranu transmisji wideo)

Źródło tekstu: własne, Apple