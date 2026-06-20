Konflikt na orbicie: SpaceX ostrzega Unię Europejską przed nowymi regulacjami

W maju Unia Europejska przedstawiła propozycję rezerwacji części pasma 2 GHz — pozwalającego smartfonom na bezpośrednie łączenie się z satelitami — wyłącznie dla graczy z Europy. Krok ten drastycznie ograniczyłby dostęp do rynku firmom ze Stanów Zjednoczonych i Chin.

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Unijna szefowa do spraw technologii, Henna Virkkunen, tłumaczy, że Bruksela pragnie „wzmocnić europejskie zdolności” w tym sektorze. Rzecznik Komisji Europejskiej podkreśla, że nowe regulacje mają służyć bezpieczeństwu i budowaniu technologicznej suwerenności Europy, docelowo rezerwując dwie trzecie cennego pasma dla rodzimych dostawców.

W SpaceX wybiło szambo

Takie działania mogą doprowadzić do poważnych zakłóceń w globalnej łączności, w tym do osłabienia kluczowych usług w ogarniętej wojną Ukrainie — pokrzykują przedstawiciele największego satelitarnego operatora na świecie. Co jednak trzeba oddać SpaceX, od początku rosyjskiej inwazji system Starlink stanowi tam absolutny fundament komunikacji cywilnej i wojskowej.

Przedstawiciele SpaceX argumentują w oficjalnym dokumencie przesłanym unijnym urzędnikom, że unijny plan przedkłada miejsce rejestracji operatora nad realia techniczne i gospodarcze. Według firmy Muska, nowe europejskie przepisy mogą wywołać globalne problemy z interferencją, zagrażając usługom ratunkowym i komunikacji satelitarnej. Z kuluarowych informacji wynika jednocześnie, że część unijnych decydentów celowo dąży do ograniczenia dominacji platformy Starlink, obawiając się rosnącego monopolu Muska.

Amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC) już w marcu ostrzegała Brukselę przed technologicznym protekcjonizmem. Szef FCC, Brendan Carr, publicznie wyraził zaniepokojenie europejskimi dążeniami do "satelitarnej suwerenności" i zapowiedział zdecydowane działania odwetowe ze strony Waszyngtonu, jeśli Unia Europejska faktycznie zacznie faworyzować własnych operatorów kosztem amerykańskich rozwiązań takich jak Starlink.