Weekend na działce? Nie rezygnuj ze sportowych emocji

Jest pewna ironia w tym, że o ile sport kojarzy się ze spędzaniem czasu na świeżym powietrzu, do niedawna nie istniał sposób, by wygodnie cieszyć się ulubionymi wydarzeniami sportowymi poza domem. To znaczy, wiadomo – można było obejrzeć mecz w pubie albo strefie kibica, ale jeśli zamiast tego chciałeś urządzić sobie kilkudniowy wypad za miasto? Peszek. Albo mecz, albo wycieczka.

Na szczęście te czasy już minęły. Dziś relacje z najważniejszych wydarzeń sportowych mogą Wam towarzyszyć wszędzie, gdzie tylko jesteście – podobnie zresztą jak inne programy telewizyjne. Wszystko za sprawą Pilota WP.

Pilot WP – telewizja poza domem w prostym wydaniu

Dzięki Pilotowi WP do oglądania telewizji wystarczy nam smartfon z dostępem do Internetu. Zależnie od posiadanego telefonu, aplikację pobierzemy ze Sklepu Play, Apple App Store lub Huawei AppGallery. Po jej instalacji wystarczy założyć konto i z miejsca zyskujemy dostęp do podstawowych kanałów telewizyjnych, m.in. TVP1, TVP2 czy Polsat. Musimy się jedynie pogodzić z koniecznością obejrzenia dodatkowego krótkiego bloku reklamowego. To zupełnie jakbyśmy mieli w kieszeni antenę DVB-T2, tylko wiecie – w takim nieco bardziej poręcznym wydaniu.

Już ten podstawowy zestaw programów wystarczy, by być na bieżąco ze znaczną częścią najważniejszych wydarzeń sportowych. Przykładowo, możemy w ten sposób oglądać większość meczów trwających obecnie piłkarskich mistrzostw świata.

I tak, naprawdę nie potrzeba niczego więcej. Założenie konta w usłudze Pilot WP nic nie kosztuje. Do tego nie musimy się wiązać długoterminową umową, bawić w montaż anteny czy podciągnięcie kablówki. Wystarczy sam telefon i Wi-Fi albo Internet mobilny. Dzięki temu to świetna alternatywa np. dla telewizji naziemnej.

Elastyczność na wyższym poziomie

Tym bardziej, że Pilot WP daje nam sporą elastyczność. Wybrany mecz albo wydarzenie sportowe można obejrzeć na smartfonie – zbawienie, jeśli np. utkniemy w pociągu albo chcemy „cichaczem” śledzić spotkanie podczas rodzinnej imprezy – ale nie jesteśmy na niego skazani.

Przykładowa sytuacja: spędzamy weekend na działce. Na miejscu jest telewizor, ale nie mamy anteny ani kablówki. Nici z oglądania? W żadnym razie! Mamy do dyspozycji kilka opcji. Najprostsza to odpalić Pilota WP na smartfonie i przesłać obraz na duży ekran za pomocą np. Chromecasta. Rozwiązanie eleganckie i bez zbędnego kombinowania.

Opcja druga to pobrać aplikację bezpośrednio na telewizor – oczywiście o ile mamy do czynienia z modelem z obsługą Smart TV. Podejrzewam, że na działce byłoby z tym nieco więcej zachodu, ale w zamian za to nie będziecie musieli sięgać po telefon, ile razy zdecydujecie się na zmianę kanału.

Najważniejsze jest jednak to, że każde z tych rozwiązań jest prostsze i wygodniejsze niż kombinowanie z anteną czy kablówką. Z telewizją przez Internet nie jesteśmy uwiązani do jednego miejsca ani jednego urządzenia. Zamiast tego możemy oglądać wybrane wydarzenia na naszych warunkach, gdziekolwiek chcemy (i to nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach UE, Norwegii i Islandii).

Pakiety dla wymagających kibiców

Tak jak wspomniałem, darmowa oferta w ramach usługi Pilot WP powinna wystarczyć do niedzielnego kibicowania. Prawdziwi kibice powinni jednak bliżej przyjrzeć się płatnym pakietom, w których czekają na nich olbrzymie pokłady sportowej rywalizacji na najwyższym światowym poziomie.

Tutaj szczególnie atrakcyjnie prezentuje się pakiet Optymalny. W cenie od 29,99 zł za 30 dni dostajemy dostęp do 74 kanałów, w tym Eurosport i Eurosport 2. Tenis, snooker, kolarstwo, sporty motorowe – nieważne, jaka dyscyplina jest Waszą ulubioną, z takim zestawem na bank znajdziecie coś dla siebie. No a oprócz tego czeka na Was spory wybór programów informacyjnych, rozrywkowych i filmowych. Na nudę na pewno nie będziecie narzekać.

A jeśli to dla Was nadal za mało, to koniecznie musicie sprawdzić pakiet Eleven Sports w cenie od 22,99 zł za 30 dni. Cztery kanały sportowe, najbardziej prestiżowe rozgrywki świata (w tym m.in. Formula 1®, Bundesliga i Serie A) oraz masa emocji przez całą dobę. Jeśli choć trochę interesujecie się sportem, to tutaj poczujecie się jak w domu.

Najlepsze jest to, że za wszystkie pakiety płacicie tylko wtedy, kiedy faktycznie z nich korzystacie. W przypadku Pilota WP nie musicie się wiązać długą, wielomiesięczną umową. Pakiety można w dowolnym momencie zmienić albo całkowicie z nich zrezygnować – macie pełną kontrolę nad swoimi wydatkami.

Pilot WP – sportowe emocje zawsze z Tobą

Mówiąc krótko, żyjemy w pięknych czasach, kiedy kilka dni urlopu na działce nie musi oznaczać rezygnacji ze sportowych emocji. Pilot WP to prosty sposób, by oglądać mecze na smartfonie… albo komputerze, telewizorze lub dowolnym innym sprzęcie, który akurat macie do dyspozycji. Jeśli nie potraficie rozstać się z kibicowaniem, koniecznie musicie ją sprawdzić!