Nie wystarcza Ci zwykły laptop? ASUS ma dla Ciebie rozwiązanie

Wielkie biurko, dwa albo trzy monitory, porządna klawiatura mechaniczna i mocarna stacjonarka w przeszklonej budzie – jeśli na poważnie korzystasz z komputera, podejrzewam, że tak właśnie wygląda Twoje stanowisko pracy. Nieważne, czy grasz, czy potrzebujesz tego sprzętu do pracy – ma być bez kompromisów.

No i faktycznie do niedawna takie bezkompromisowe warunki potrafił zapewnić wyłącznie porządny stacjonarny pecet. Ale wiecie co? To już przeszłość. Z ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) nie jesteście skazani na siedzenie w domu. W nowym laptopie Tajwańczykom udało się połączyć olbrzymią moc, kompaktowe gabaryty i uniwersalny charakter. No i drugi wyświetlacz, który tutaj dostajecie w standardzie.

Żeby nie mówić wyłącznie o ogólnikach, warto się na chwilę pochylić nad specyfikacją tej niecodziennej maszyny. Na pokładzie ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) znajdziecie procesor Intel Core Ultra 9 386H, wydajne karty graficzne z rodziny NVIDIA GeForce RTX 50 (maksymalnie RTX 5090) oraz nawet 64 GB pamięci LPDDR5X. Niezależnie od konfiguracji, mówimy więc o poważnej maszynie do poważnych zastosowań. Taka specyfikacja już sama w sobie robi wrażenie, szczególnie że całość udało się zamknąć w obudowie o grubości raptem 2,49 cm i masie 2,82 kg.

Prawdziwą atrakcją nie jest tu jednak to, co siedzi w środku komputera, a to, co widać na pierwszy rzut oka. ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) został wyposażony w dwa wyświetlacze 3K ROG Nebula HDR OLED o przekątnej 16” i rozdzielczości 2880 x 1800. Rewelacyjne odwzorowanie kolorów (potwierdzone przez Pantone), perfekcyjne czernie i kontrast, wysokie odświeżanie 120 Hz, obsługa dotykiem… Już za jeden taki ekran warto dać się pokroić – tutaj są aż dwa. To tak, jak gdybyśmy mieli stacjonarkę z kilkoma monitorami albo stację dokującą z zewnętrznym ekranem, tyle że w formie laptopa.

Ba, tutejszy zestaw jest nawet bardziej uniwersalny, bo możemy korzystać z komputera w kilku różnych konfiguracjach. Wystarczy nam jeden ekran? ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) może działać jak normalny laptop. Czeka nas praca na kilku oknach? Odłączamy klawiaturę, kładziemy ją obok i cieszymy się nieskrępowanym dostępem do dwóch wyświetlaczy. Ba, zależnie od potrzeb, możemy je ustawić w poziomie albo w pionie – to drugie przyda się do pracy z kodem albo do edycji dokumentów. Chcemy obejrzeć film? Stawiamy komputer w trybie namiotu, a o klawiaturze możemy na chwilę zapomnieć – wystarczy nam obsługa dotykiem.

Uniwersalność to absolutnie największy atut nowego laptopa firmy ASUS. Drugi ekran otwiera masę dodatkowych możliwości, a jeśli nie macie pomysłu, jak go wykorzystać, to pozwólcie, że podsunę kilka propozycji.

Gaming na poważnie

Grywacie czasem na pececie? Więc pewnie doskonale rozumiecie, dlaczego maszyna o specyfikacji nowego ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) powinna Was zainteresować. Najmocniejsze na rynku podzespoły to gwarancja doskonałej wydajności w topowych tytułach AAA i to prawdopodobnie jeszcze przez kilka najbliższych lat. Tutaj obok samych komponentów warto podkreślić obecność wydajnego układu chłodzenia ROG Intelligent Cooling, wykorzystującego m.in. komorę parową i nowe podwójne wentylatory, by zapewnić cichą, stabilną pracę nawet pod ekstremalnym obciążeniem.

Ale po co w takim układzie bawić się w drugi ekran? No bo nawet podczas grania można zrobić z niego dobry użytek. Przykładowo, nie musicie odrywać wzroku od gry, by mieć dostęp do Discorda i być w ciągłym kontakcie z resztą ekipy. A może zdarzają się Wam sesje gridnowania w jakimś MMORPG? Gwarantuję, że mogą upłynąć dużo przyjemniej, kiedy na drugi ekran wrzucicie sobie jakiś film albo stream z Twitcha. Już nie mówiąc o tym, że jeśli potrzebujecie szybko sprawdzić coś w Internecie, np. mapę danej lokacji, fajnie móc to zrobić bez odrywania wzroku od samej gry.

Praca kreatywna na wyższym poziomie

Nie każdemu zdarza się montować wideo ani profesjonalnie zajmować obróbką zdjęć. No ale umówmy się – takie komputery jak ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) też nie są dla każdego. Jestem natomiast przekonany, że osoby pracujące w szeroko rozumianej branży kreatywnej nie będą miały problemu, żeby go docenić.

Jeśli mieliście kiedykolwiek do czynienia z programami pokroju DaVinci Resolve, Adobe Photoshop albo Lightroom, pewnie wiecie doskonale, że łączy je jedno: praktycznie nieograniczony apetyt na zasoby systemowe i przestrzeń roboczą. Z tego powodu wiele osób traktuje korzystanie z nich na laptopach jako przykład skrajnego masochizmu. ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) rozwiązuje obydwa problemy.

Wydajne podzespoły na pokładzie przydają się nie tylko podczas „grania w gierki”. Ba, jestem przekonany, że niewiele gier potrafiłoby zrobić dobry użytek z 64 GB RAM w topowej konfiguracji – a aplikacje do montażu wideo czy edycji grafiki jak najbardziej. Co więcej, tego typu oprogramowanie coraz mocniej bazuje na rozwiązaniach na bazie sztucznej inteligencji, a to oznacza, że nawet GeForce RTX 5090 nie będzie się tutaj nudził. Wręcz przeciwnie – NPU o wydajności 1824 AI TOPS to konkretna dopałka, która pozwala w pełni wykorzystać potencjał nowej technologii i wykonywać zaawansowane operacje dużo szybciej niż na większości stacjonarnych stacji roboczych.

A przestrzeń robocza? Od tego mamy dwa wyświetlacze. Przekątna 16” przy proporcjach 16:10 daje spore pole do manewru. Może nadal nie jest to do końca to samo co korzystanie z dużego stacjonarnego monitora, ale tutejsze OLEDy nadrabiają to swoimi parametrami. No i nie można zapomnieć, że fabrycznie dostajemy porządną kalibrację z certyfikatem Pantone.

Marzenie powerusera

Wreszcie jest jedna grupa, która takiego laptopa być może nie potrzebuje w najściślejszym tego słowa znaczeniu, ale z pewnością potrafiłaby go docenić. Ba, podejrzewam, że większość z Was zalicza się właśnie do tego grona.

Jeśli korzystacie z komputera intensywnie, ciągle macie otwartych po kilkanaście okien aplikacji i robicie pięć rzeczy jednocześnie, ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) okazuje się absolutnym spełnieniem marzeń. No bo czego tu nie kochać? Wysokiej mocy obliczeniowej? Dwóch uniwersalnych wyświetlaczy o świetnych parametrach? Doskonałej jakości wykonania? Kompaktowych gabarytów?

Powiem tak – samemu takiego sprzętu zdecydowanie nie potrzebuję, ale gwarantuję Wam, że zrobiłbym z niego dobry użytek. Na co dzień pracuję na 34” ekranie ultrawide. Nie dlatego, że potrzebuję immersji, ale po to, żeby mieć na widoku co najmniej cztery różne okna aplikacji, bo tak mi się najwygodniej pracuje. I choć rzadko odpalam cokolwiek poza edytorem tekstu i przeglądarką, to uwierzcie, że zdarzają się sytuacje, kiedy paski wykorzystania procesora czy pamięci nie schodzą poniżej 99 procent.

Obiektywnie wszystko co robię, mogę robić na normalnym laptopie. Żeby jednak robić to dokładnie tak, jak chcę, potrzebuję wydajnej stacjonarki… albo komputera takiego jak ASUS ROG Zephyrus Duo (2026). Potrzebuję sprzętu, który zapewni mi zapas mocy obliczeniowej, dużą przestrzeń roboczą i będzie na tyle uniwersalny, żebym mógł wcielić w życie każdy mój głupi pomysł: od eksperymentów ze stawianiem domowego serwera aż po emulację konsol nowej generacji i zabawę egzotycznymi systemami operacyjnymi w maszynie wirtualnej.

ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) – laptop, który pozwala na więcej

Zmierzam do tego, że ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) to laptop, który nijak nie wpisuje się w typowe wyobrażenia o laptopach. Tak, jest mały i ultramobilny. To jednak nie oznacza, że w jakikolwiek sposób ustępuje klasycznym stacjom roboczym czy gamingowym blaszakom. Wręcz przeciwnie, Tajwańczykom udało się połączyć gigantyczną moc z prawdopodobnie najbardziej uniwersalnym formatem sprzętu na rynku. To zestaw, który doceni każdy wymagający użytkownik – niezależnie od tego, czy jest graczem, twórcą czy po prostu absurdalnie wymagającym pasjonatem.

Warto dodać, że decydując się na ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) poza samym sprzętem możemy się załapać na kilka dodatkowych benefitów. Po pierwsze, komputer jest objęty usługą ASUS Perfect Warranty, zapewniającą ochronę nie tylko przed typowymi wadami sprzętu, ale także przed przypadkowymi uszkodzeniami. Do zgarnięcia są także punkty w programie lojalnościowym ROG Elite.