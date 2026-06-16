mBanku apeluje do wszystkich klientów. Chodzi o numer konta

Nowy numer konta? Zachowaj ostrożność

O co może chodzić? Oczywiście o nasze pieniądze, a konkretnie o ich wyłudzenie.

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Zachowaj szczególną ostrożność, gdy kontrahent poprosi o realizację płatności na nowy numer konta. Ponadto, wskaże, że jest to sprawa pilna i konieczna. z takim apelem zwrócił się do klientów mBank.

Okazuje się, że oszuści podszywają się pod kontrahentów. Korzystają w tym celu nie tylko z telefonów, ale także z komunikatorów oraz poczty e-mail. Ich cel jest jeden - proszą o skierowanie nadchodzącej płatności na nowy, zmieniony numer konta. Często też w wiadomości e-mail, załączają fałszywą fakturę z podmienionym numerem rachunku.

Co najgorsze, fałszywą wiadomość najczęściej otrzymujemy z adresu, który do złudzenia przypomina oryginalny. Jako nadawca takiego e-maila również może być podany nasz stały kontrahent.

Jak się uchronić przed wyłudzeniem?

Zanim zlecisz przelew, sprawdź numer rachunku na fakturze .

. Każdą informację o rzekomej zmianie numeru konta, potwierdź samodzielnie z kontrahentem telefonicznie.

telefonicznie. Ustal z kontrahentem bezpieczny proces zmiany rachunku bankowego do rozliczeń.