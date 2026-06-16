mBanku apeluje do wszystkich klientów. Chodzi o numer konta
mBank dawno nie ostrzegał swoich klientów w osobnym komunikacie. Teraz jednak uczula, aby zachować szczególną ostrożność, szczególnie w jednym konkretnym przypadku. Nowy komunikat mBanku dotyczy każdego, kto korzysta z bankowości internetowej.
Nowy numer konta? Zachowaj ostrożność
O co może chodzić? Oczywiście o nasze pieniądze, a konkretnie o ich wyłudzenie.
Zachowaj szczególną ostrożność, gdy kontrahent poprosi o realizację płatności na nowy numer konta. Ponadto, wskaże, że jest to sprawa pilna i konieczna.
Okazuje się, że oszuści podszywają się pod kontrahentów. Korzystają w tym celu nie tylko z telefonów, ale także z komunikatorów oraz poczty e-mail. Ich cel jest jeden - proszą o skierowanie nadchodzącej płatności na nowy, zmieniony numer konta. Często też w wiadomości e-mail, załączają fałszywą fakturę z podmienionym numerem rachunku.
Co najgorsze, fałszywą wiadomość najczęściej otrzymujemy z adresu, który do złudzenia przypomina oryginalny. Jako nadawca takiego e-maila również może być podany nasz stały kontrahent.
Jak się uchronić przed wyłudzeniem?
- Zanim zlecisz przelew, sprawdź numer rachunku na fakturze.
- Każdą informację o rzekomej zmianie numeru konta, potwierdź samodzielnie z kontrahentem telefonicznie.
- Ustal z kontrahentem bezpieczny proces zmiany rachunku bankowego do rozliczeń.
Bank również zaleca, aby dyspozycje płatności nie były wykonywane przez maila i potwierdzane tylko przez jedną osobę. Bywają sytuacje, że oszuści podszywają się właśnie pod prezesa firmy lub naszego bezpośredniego przełożonego.