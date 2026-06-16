Bezpieczeństwo

mBanku apeluje do wszystkich klientów. Chodzi o numer konta

mBank dawno nie ostrzegał swoich klientów w osobnym komunikacie. Teraz jednak uczula, aby zachować szczególną ostrożność, szczególnie w jednym konkretnym przypadku. Nowy komunikat mBanku dotyczy każdego, kto korzysta z bankowości internetowej. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:15
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mBanku apeluje do wszystkich klientów. Chodzi o numer konta
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Nowy numer konta?  Zachowaj ostrożność

O co może chodzić? Oczywiście o nasze pieniądze, a konkretnie o ich wyłudzenie.

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Zachowaj szczególną ostrożność, gdy kontrahent poprosi o realizację płatności na nowy numer konta. Ponadto, wskaże, że jest to sprawa pilna i konieczna.

z takim apelem zwrócił się do klientów mBank. 

Okazuje się, że oszuści podszywają się pod kontrahentów. Korzystają w tym celu nie tylko z telefonów, ale także z komunikatorów oraz poczty e-mail. Ich cel jest jeden - proszą o skierowanie nadchodzącej płatności na nowy, zmieniony numer konta. Często też w wiadomości e-mail, załączają fałszywą fakturę z podmienionym numerem rachunku. 

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Co najgorsze, fałszywą wiadomość najczęściej otrzymujemy z adresu, który do złudzenia przypomina oryginalny. Jako nadawca takiego e-maila również może być podany nasz stały kontrahent. 

Jak się uchronić przed wyłudzeniem?

  • Zanim zlecisz przelew, sprawdź numer rachunku na fakturze
  • Każdą informację o rzekomej zmianie numeru konta, potwierdź samodzielnie z kontrahentem telefonicznie. 
  • Ustal z kontrahentem bezpieczny proces zmiany rachunku bankowego do rozliczeń. 

Bank również zaleca, aby dyspozycje płatności nie były wykonywane przez maila i potwierdzane tylko przez jedną osobę. Bywają sytuacje, że oszuści podszywają się właśnie pod prezesa firmy lub naszego bezpośredniego przełożonego. 

Projektor Zenwire
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telepolis
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Źródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: mBank