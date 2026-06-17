Klienci Alior Banku mogą zyskać do 2500 zł. Wystarczy, że zrobią jedno

Promocja w Alior Banku dla tych, co mają tam konto

Wszyscy ci, którzy mają konto w Alior Banku mogą skorzystać z promocji i zyskać dodatkowe pieniądze. Wystarczy, że polecą znajomemu Alior Konto Plus lub Alior Konto z kodem rekomendacyjnym. Jak widać, wcale nie potrzeba wiele, aby zgarnąć nagrody. Szczegółowy regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej banku i warto się z nim zapoznać.

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Promocja Alior Banku. Ile można zyskać?

Bank obiecuje 250 zł za każde skuteczne polecenie Alior Konta Plus lub Alior Konta. I wcale nie trzeba się w tym ograniczać. Założenie konta możemy polecić aż 10 osobom. Oznacza to, że maksymalnie można zgarnąć 10 nagród, czyli łącznie 2500 złotych. To brzmi naprawdę atrakcyjnie.

Dodatkowo, nasz znajomy może również zgarnąć do 250 zł na start za otwarcie konta Alior Plus lub Alior Konto. Bank tak to już zorganizował, że każdemu się to opłaca.

Jak polecić konto znajomemu?

Należy udostępnić mu swój indywidualny kod polecający, który bank przekaże w wiadomości e-mail i SMS. Znajomy musi ten kod umieścić we wniosku o konto. Jeśli wszystko zostanie przeprocesowane prawidłowo, oboje otrzymujecie nagrodę 250 zł przelewem na konto.