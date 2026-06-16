Pekao rozdaje kasę. Zostało tylko 2 tygodnie, aby skorzystać

Konto Przekorzystne dla dziecka w Pekao

Ta promocja tak dobrze się sprawdza, że bank proponuje swoim klientom coraz to nowsze edycje. Zakładając ten typ konta dla swojego dziecka, możemy być pewni, że zyskamy korzyści (przewidziane w aktualnej edycji promocji), a wszystko na jasnych zasadach, opisanych na stronie internetowej banku i regulaminie promocji. Promocja, o której mowa, to nie tylko nagrody, ale przede wszystkim wsparcie w codziennym bankowaniu.

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300 zł dla dziecka poniżej 6 lat

Co należy zrobić, aby wziąć udział w promocji? Rodzic musi założyć dziecku Konto Przekorzystne, do 30 czerwca 2026. Do tego złożyć stosowne oświadczenia i zapisać dziecko do promocji. Główny warunek: 31 lipca 2026 na nowym koncie dziecka powinno być saldo co najmniej 300 zł. Do końca sierpnia bank wpłaci nagrodę 300 zł na Konto Przekorzystne dziecka.

300 zł dla dziecka od 6 do 13 lat

Do 30 czerwca 2026 należy założyć dziecku wszystkie produkty wchodzące w skład Pakietu PeoPay KIDS (Konto Przekorzystne, konto oszczędnościowe Mój Skarb, karta Mastercard PeoPay Kids, aplikacja PeoPay KIDS). Oczywiście, tak jak w każdej promocji, należy złożyć wszystkie stosowne oświadczenia i zapisać dziecko do programu. Podobnie, jak pisaliśmy wyżej, na koniec lipca, na koncie dziecka powinno być saldo co najmniej 300 złotych. Ponadto, dziecko musi zalogować się do aplikacji mobilnej i zapłacić 3 razy kartą Mastercard PeoPay KIDS lub BLIK-iem. Wtedy, 31 sierpnia na jego Konto Przekorzystne zostanie przelane 300 zł nagrody.

Podobne warunki, opisane na stronie banku, są przewidziane dla dzieci od 13 lat. Konto Przekorzystne można otworzyć na stronie banku.