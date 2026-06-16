Pekao rozdaje kasę. Zostało tylko 2 tygodnie, aby skorzystać
Pekao lubi dawać radość swoim klientom. I pomaga rodzicom w dawaniu prezentów dla swoich dzieci. Najlepszy prezent na zakończenie roku? Nie ma nic cenniejszego niż własne konto z kartą. A jeśli można dodatkowo zyskać 300 zł, to już z pewnością warto zapoznać się z ofertą.
Konto Przekorzystne dla dziecka w Pekao
Ta promocja tak dobrze się sprawdza, że bank proponuje swoim klientom coraz to nowsze edycje. Zakładając ten typ konta dla swojego dziecka, możemy być pewni, że zyskamy korzyści (przewidziane w aktualnej edycji promocji), a wszystko na jasnych zasadach, opisanych na stronie internetowej banku i regulaminie promocji. Promocja, o której mowa, to nie tylko nagrody, ale przede wszystkim wsparcie w codziennym bankowaniu.
300 zł dla dziecka poniżej 6 lat
Co należy zrobić, aby wziąć udział w promocji? Rodzic musi założyć dziecku Konto Przekorzystne, do 30 czerwca 2026. Do tego złożyć stosowne oświadczenia i zapisać dziecko do promocji. Główny warunek: 31 lipca 2026 na nowym koncie dziecka powinno być saldo co najmniej 300 zł. Do końca sierpnia bank wpłaci nagrodę 300 zł na Konto Przekorzystne dziecka.
300 zł dla dziecka od 6 do 13 lat
Do 30 czerwca 2026 należy założyć dziecku wszystkie produkty wchodzące w skład Pakietu PeoPay KIDS (Konto Przekorzystne, konto oszczędnościowe Mój Skarb, karta Mastercard PeoPay Kids, aplikacja PeoPay KIDS). Oczywiście, tak jak w każdej promocji, należy złożyć wszystkie stosowne oświadczenia i zapisać dziecko do programu. Podobnie, jak pisaliśmy wyżej, na koniec lipca, na koncie dziecka powinno być saldo co najmniej 300 złotych. Ponadto, dziecko musi zalogować się do aplikacji mobilnej i zapłacić 3 razy kartą Mastercard PeoPay KIDS lub BLIK-iem. Wtedy, 31 sierpnia na jego Konto Przekorzystne zostanie przelane 300 zł nagrody.
Podobne warunki, opisane na stronie banku, są przewidziane dla dzieci od 13 lat. Konto Przekorzystne można otworzyć na stronie banku.
Tylko do jutra można skorzystać także z innej promocji Banku Pekao. Mowa o promocji do 5,00% w skali roku dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym.