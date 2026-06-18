Spider-Man robi, co do niego należy. Nowy zwiastun to niezła demolka

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - ruszyła sprzedaż biletów

Zwiastun najnowszej odsłony przygód Spider-Mana - oznacza jedno. Ruszyła właśnie, i to na całym świecie, wielka sprzedaż biletów na nowego Spider-Mana: Całkiem nowy dzień. Tak, to ten, wyczekiwany, z Tomem Hollandem (obok niego zobaczymy Zendayę) w roli głównej. Fani zostali właśnie uraczeni najnowszym zwiastunem, który nie tylko zachwyca widowiskowością, ale także ukazuje lubianego Hulka w całej okazałości.

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Po wszystkich kontrowersjach, jakie zaistniały po wycieku zwiastuna, fani Marvela i Spider-Mana w końcu doczekali się oficjalnej wersji i to w jakości, jaką sobie wymarzyli. Marvel i Sony stanęli na wysokości zadania i rozpoczęli promocję kinowego widowiska tak, jak należy. Trzeba też przyznać, że po obejrzeniu zwiastuna, aż chciałoby się od razu zakupić bilety na cały seans. I oto właśnie chodziło.

Zwiastun pokazuje Hulka i to jest dobry ruch