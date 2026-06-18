Spider-Man robi, co do niego należy. Nowy zwiastun to niezła demolka
Ledwie pojawił się w sieci, a już ma 2,8 miliona wyświetleń. Świeżutki zwiastun Spider-Man'a robi to, co ma robić - zachwyca swoją dynamiką i widowiskowością. Aż się chce zakupić bilety na seans filmowy. A producentom właśnie o to chodzi.
Spider-Man: Całkiem nowy dzień - ruszyła sprzedaż biletów
Zwiastun najnowszej odsłony przygód Spider-Mana - oznacza jedno. Ruszyła właśnie, i to na całym świecie, wielka sprzedaż biletów na nowego Spider-Mana: Całkiem nowy dzień. Tak, to ten, wyczekiwany, z Tomem Hollandem (obok niego zobaczymy Zendayę) w roli głównej. Fani zostali właśnie uraczeni najnowszym zwiastunem, który nie tylko zachwyca widowiskowością, ale także ukazuje lubianego Hulka w całej okazałości.
Po wszystkich kontrowersjach, jakie zaistniały po wycieku zwiastuna, fani Marvela i Spider-Mana w końcu doczekali się oficjalnej wersji i to w jakości, jaką sobie wymarzyli. Marvel i Sony stanęli na wysokości zadania i rozpoczęli promocję kinowego widowiska tak, jak należy. Trzeba też przyznać, że po obejrzeniu zwiastuna, aż chciałoby się od razu zakupić bilety na cały seans. I oto właśnie chodziło.
Zwiastun pokazuje Hulka i to jest dobry ruch
Najnowszy zwiastun pokazuje szalejącego Hulka, który ma być istotnym bohaterem w tej ekranizacji przygód Spider-Mana. Czy Spider-Man da radę powstrzymać Zielonego Goliata i pozostałych złoczyńców? Czy może liczyć na pomoc Punishera? A co do tego wszystkiego ma Scorpion? Jedno jest pewne, to z pewnością będzie "całkiem nowy dzień" dla Petera Parkera, który przywdzieje kostium Spider-Mana i zajmie się walką z przestępczością na cały etat.