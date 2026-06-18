Bezpieczeństwo

Zakaz jazdy na rowerze i hulajnodze do końca września. W znanym kurorcie

Okazuje się, że ci, którzy nie dostosują się do najnowszych zakazów, jakie obowiązują w Sopocie, mogą zostać ukarani, srogimi mandatami. Za jazdę na rowerze, lub hulajnodze w pewnych miejscach w kurorcie, grozi nam kara nawet do 5 tysięcy złotych. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:34
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Zakaz jazdy na rowerze i hulajnodze do końca września. W znanym kurorcie
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Zakaz jazdy na rowerze i hulajnodze

Obowiązuje on od 1 maja 2026. Ale zakaz ten okazał się tym, do którego najwyraźniej trudno się przyzwyczaić. Od momentu jego wprowadzenia bowiem, Straż Miejska miała pełne ręce roboty - wystawiła aż 94 mandaty za jazdę na rowerze, bądź hulajnodze na Placu Przyjaciół Sopotu, Skwerze Kuracyjnym i ul. Bohaterów Monte Cassino. To ogromna ilość, w porównaniu do zeszłego roku, kiedy takich mandatów wystawiono ogółem, przez cały sezon, tylko 63. 

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Dlaczego taki zakaz został w ogóle wprowadzony?

Okazuje się, że przejazdy rowerzystów lub osób poruszających się na hulajnogach, mogą być niebezpieczne w pasie nadmorskim, dokąd prowadzi ścieżka rowerowa. Jeśli zaś chodzi o okolice mola, to tam już trzeba rower prowadzić. 

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Zakaz ruchu w obu kierunkach na Placu Przyjaciół Sopotu, Skwerze Kuracyjnym i ul. Bohaterów Monte Cassino obowiązuje od 1 maja do końca września, czyli przez cały sezon wakacyjny. Powinno to być łatwe do zapamiętania. 

Mandat za wykroczenie, jakim jest zignorowanie znaku zakazu, może skończyć się koniecznością zapłaty przez nas nawet 5 tysięcy złotych. Mowa tu o warunkach szczególnego zagrożenia. 

Apropos mandatów, to warto przypomnieć, że od 3 czerwca wszedł w życie obowiązek jazdy w kasku dla osób do lat 16, które kierują rowerami lub hulajnogami elektrycznymi. Za brak kasku, rodzice mogą zostać ukarani mandatami.

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Źródła zdjęć: Steve Kydd / Shutterstock
Źródła tekstu: portalsamorzadowy.pl