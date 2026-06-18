Płatności bezgotówkowe

Pilny komunikat dla klientów PKO BP. Data, o której trzeba pamiętać

PKO Bank Polski właśnie zakomunikował wszystkim swoim klientom, że w najbliższą niedzielę nastąpią pewne utrudnienia w dostępie do niektórych jego usług. Oto, co warto wiedzieć i na jakie trudności się przygotować.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:09
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Pilny komunikat dla klientów PKO BP. Data, o której trzeba pamiętać
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PKO BP - przerwa w niedzielę, 21 czerwca 2026

Prace serwisowe, przeprowadzane w weekend, to już niemal tradycja. Klienci banku powinni być do tego przyzwyczajeni. Tym razem, warto się przygotować na to, że nie skorzystamy z serwisu internetowego ani aplikacji bankowej. Przerwa będzie miała miejsce w godzinach nocnych i przedpołudniowych, od 00:00 do 12:00. Warto zatem, wszystkie ważne transakcje wykonać poza godzinami planowanych prac.

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"W najbliższą niedzielę potrzebujemy czasu na prace"

Na jakie niedogodności muszą przygotować się klienci banku? Bank lojalnie uprzedza, że w tym czasie nie będzie działało kilka usług:

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  • Nie skorzystamy z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes. 
  • Nie będą działały także serwis i aplikacja PKO Junior.
  • Za pomocą aplikacji mobilnej IKO wypłacimy pieniądze z bankomatów oraz zapłacimy w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą BLIK-a. Pozostałe funkcje będą niedostepne.
  • Aplikacja iPKO biznes też przestanie w tym czasie działać.
  • Nie będzie dostępna funkcja otwartej bankowości (Open Banking) oraz Allegro Klik.
  • "Płacę z iPKO" będzie w tym czasie niedostępne.

Co zadziała w czasie przerwy?

Uratują nas karty. Wszystkie one będą działały normalnie w bankomatach i sklepach stacjonarnych. Jednak, warto pamiętać, że w ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure będzie dostępna jedynie autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty. 

 

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telepolis
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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO Bank Polski