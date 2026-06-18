Pilny komunikat dla klientów PKO BP. Data, o której trzeba pamiętać
PKO Bank Polski właśnie zakomunikował wszystkim swoim klientom, że w najbliższą niedzielę nastąpią pewne utrudnienia w dostępie do niektórych jego usług. Oto, co warto wiedzieć i na jakie trudności się przygotować.
PKO BP - przerwa w niedzielę, 21 czerwca 2026
Prace serwisowe, przeprowadzane w weekend, to już niemal tradycja. Klienci banku powinni być do tego przyzwyczajeni. Tym razem, warto się przygotować na to, że nie skorzystamy z serwisu internetowego ani aplikacji bankowej. Przerwa będzie miała miejsce w godzinach nocnych i przedpołudniowych, od 00:00 do 12:00. Warto zatem, wszystkie ważne transakcje wykonać poza godzinami planowanych prac.
"W najbliższą niedzielę potrzebujemy czasu na prace"
Na jakie niedogodności muszą przygotować się klienci banku? Bank lojalnie uprzedza, że w tym czasie nie będzie działało kilka usług:
- Nie skorzystamy z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes.
- Nie będą działały także serwis i aplikacja PKO Junior.
- Za pomocą aplikacji mobilnej IKO wypłacimy pieniądze z bankomatów oraz zapłacimy w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą BLIK-a. Pozostałe funkcje będą niedostepne.
- Aplikacja iPKO biznes też przestanie w tym czasie działać.
- Nie będzie dostępna funkcja otwartej bankowości (Open Banking) oraz Allegro Klik.
- "Płacę z iPKO" będzie w tym czasie niedostępne.
Co zadziała w czasie przerwy?
Uratują nas karty. Wszystkie one będą działały normalnie w bankomatach i sklepach stacjonarnych. Jednak, warto pamiętać, że w ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure będzie dostępna jedynie autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty.