Pilny komunikat dla klientów PKO BP. Data, o której trzeba pamiętać

PKO BP - przerwa w niedzielę, 21 czerwca 2026

Prace serwisowe, przeprowadzane w weekend, to już niemal tradycja. Klienci banku powinni być do tego przyzwyczajeni. Tym razem, warto się przygotować na to, że nie skorzystamy z serwisu internetowego ani aplikacji bankowej. Przerwa będzie miała miejsce w godzinach nocnych i przedpołudniowych, od 00:00 do 12:00. Warto zatem, wszystkie ważne transakcje wykonać poza godzinami planowanych prac.