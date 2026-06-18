2-częściowy serial fantasy Netflixa pokonał Stranger Things w jednym

Stranger Things rozbudziło nasze apetyty

Poszukiwania następcy "Stranger Things" cały czas trwają, widzowie nie ustają w poszukiwaniach mieszanki tajemnicy małego miasteczka, dramatu i grozy science fiction. Serial "One Piece", którego premiera miała miejsce w 2023 jest bardzo często brany pod uwagę jako następca. Czy słusznie?

Dalsza część tekstu pod wideo

One Piece. Ma zdecydowaną przewagę w jednym

Trzeba przyznać, że coś w tym jest. Akcja tego serialu to połączenie przygody, fantasy, komedii, a nawet horroru. Przy czym, warto pamiętać, że "One Piece" została oparta na popularnej mandze i anime, autorstwa Eiichiro Ody. I niech was nie zmyli fabuła, która koncentruje się na szalonych perypetiach Piratów Słomkowego Kapelusza i ich rzekomego przywódcy Monkey D. Luffy'ego - obsada tego dwuczęściowego serialu Netflixa jest równie dobra jak obsada "Stranger Things". Co może wydawać się imponujące - oba seriale mają też po kilkunastu głównych bohaterów.

W przypadku "One Piece" sukces obsadowy może wydawać się bardziej godny podziwu, bowiem fani znają te postacie w mandze i anime od ponad 20 lat. Obsady zatem trzeba było szukać w oparciu o materiał źródłowy. W związku z tym, Netflix miał nie lada zadanie, aby nie zdenerwować widzów.