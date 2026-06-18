Bank Pekao ostrzega klientów. Już jutro

Przerwa techniczna w Banku Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. ostrzega przed zaplanowanymi pracami technicznymi. Te odbędą się już jutro, czyli 1 9 czerwca w godzinach od 22:00 do 6:00 nad ranem 20 czerwca.

W tym czasie mogą być problemy z dostępem do niektórych usług. Bank wymienia tutaj przede wszystkim: utrudnienia w składaniu wniosków o nowe produkty, a także z zastrzeganiem dokumentów tożsamości i zanulowaniem zastrzeżeń (także na infolinii).