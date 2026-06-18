Fintech

Bank Pekao ostrzega klientów. Już jutro

Bank Pekao S.A. w swoim najnowszym komunikacie ostrzega wszystkich klientów. Chodzi o 19 czerwca.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 12:28
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Bank Pekao ostrzega klientów. Już jutro
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Przerwa techniczna w Banku Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. ostrzega przed zaplanowanymi pracami technicznymi. Te odbędą się już jutro, czyli 19 czerwca w godzinach od 22:00 do 6:00 nad ranem 20 czerwca.

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W tym czasie mogą być problemy z dostępem do niektórych usług. Bank wymienia tutaj przede wszystkim: utrudnienia w składaniu wniosków o nowe produkty, a także z zastrzeganiem dokumentów tożsamości i zanulowaniem zastrzeżeń (także na infolinii).

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telepolis
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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Pekao