Fintech
Bank Pekao ostrzega klientów. Już jutro
Bank Pekao S.A. w swoim najnowszym komunikacie ostrzega wszystkich klientów. Chodzi o 19 czerwca.
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Przerwa techniczna w Banku Pekao S.A.
Bank Pekao S.A. ostrzega przed zaplanowanymi pracami technicznymi. Te odbędą się już jutro, czyli 19 czerwca w godzinach od 22:00 do 6:00 nad ranem 20 czerwca.
W tym czasie mogą być problemy z dostępem do niektórych usług. Bank wymienia tutaj przede wszystkim: utrudnienia w składaniu wniosków o nowe produkty, a także z zastrzeganiem dokumentów tożsamości i zanulowaniem zastrzeżeń (także na infolinii).
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