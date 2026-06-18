Biedronka sprzedaje za 39,99 zł. Dwa do wyboru, a mogą uratować skórę

Biedronka wrzuciła w gazetce promocyjnej dość ciekawą ofertę. Dwa urządzenia są dostępne w cenie 39,99 zł za każde z nich. Oba mogą przydać się w krytycznych sytuacjach i pokrzyżować plany przestępców.

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W Biedronce za 39,99 zł

Od dzisiaj (18 czerwca) w Biedronce rusza promocja na dwa akcesoria - alarm osobisty oraz kłódkę biometryczną. Oba są dostępne w cenie 39,99 zł. Oferta jest ważna do 1 lipca, więc jest trochę czasu, aby wybrać się do sklepu i kupić jeden z nich.

Alarm osobisty to niewielkie urządzenie w kształcie pendrive'a. Może okazać się przydatne w momencie napadu lub ewentualnej próby kradzieży torebki lub plecaka. Sprzęt ma tryb detekcji wibracji. W razie zdarzenia emituje błyskające światło oraz głośny alarm o natężeniu aż 135 dB. Samo to może odstraszyć napastnika lub złodzieja, a na pewno zwróci uwagę osób dookoła.