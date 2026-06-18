Jedziesz pod namiot? Nie psuj atmosfery, tylko biegnij do Action

I nie mam tu na myśli pól biwakowych, które często są wyposażone w prysznice i toalety, a jedynie najbardziej zatwardziałe brudasy odmawiają korzystania z ciepłej wody i mydła w imię zasad. Chodzi mi o bardziej dzikie wyjazdy lub spędzenie wakacji na działce bez podłączonych mediów. O ile dostęp do wody zawsze jakiś się znajdzie, tak z umyciem się za jej pomocą bywa już trudniej. I tu do gry wchodzi ten wspaniały gadżet z Action.

Dalsza część tekstu pod wideo

Prysznic z Action w sam raz dla aktywnych

Oczywiście na rynku jest sporo konstrukcji tego typu. Zwykle są one jednak znacznie droższe i zasilane z gniazda zapalniczki. Tutaj mamy nie tylko zasilanie z USB-C, co jeszcze wbudowany akumulator 4000 mAh, co spokojnie wystarczy na to, aby kilka osób mogło się swobodnie umyć.