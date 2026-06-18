Jedziesz pod namiot? Nie psuj atmosfery, tylko biegnij do Action
Wyjazdy pod namiot mają liczne zalety i jedną wadę: dbanie o higienę w takich warunkach bywa problematyczne, więc atmosfera dość szybko robi się... skisła.
I nie mam tu na myśli pól biwakowych, które często są wyposażone w prysznice i toalety, a jedynie najbardziej zatwardziałe brudasy odmawiają korzystania z ciepłej wody i mydła w imię zasad. Chodzi mi o bardziej dzikie wyjazdy lub spędzenie wakacji na działce bez podłączonych mediów. O ile dostęp do wody zawsze jakiś się znajdzie, tak z umyciem się za jej pomocą bywa już trudniej. I tu do gry wchodzi ten wspaniały gadżet z Action.
Prysznic z Action w sam raz dla aktywnych
Oczywiście na rynku jest sporo konstrukcji tego typu. Zwykle są one jednak znacznie droższe i zasilane z gniazda zapalniczki. Tutaj mamy nie tylko zasilanie z USB-C, co jeszcze wbudowany akumulator 4000 mAh, co spokojnie wystarczy na to, aby kilka osób mogło się swobodnie umyć.
Poza tym jest to typowy prysznic zanurzeniowy: wkładamy pompkę do wiadra z wodą i sterujemy strumieniem ze słuchawki. Ta przetłacza około 3 litrów wody na minutę, a dzięki 1,6-metrowemu wężowi możemy się dość swobodnie umyć, chociaż osoby wyższe powinny pojemnik z wodą umieścić na podwyższeniu, albo kucnąć. A wszystko to za jedyne 44,99 zł.