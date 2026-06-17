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Twój pies odbierze telefon. Mova dodaje rozmowy do lokalizatorów GPS

Zwykłe lokalizatory pokazują tylko punkt na mapie. Ten idzie o krok dalej i pozwala… zadzwonić do pupila. Mova SureTrack Pro właśnie debiutuje w Polsce i ma kilka funkcji, które naprawdę robią różnicę.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:20
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Twój pies odbierze telefon. Mova dodaje rozmowy do lokalizatorów GPS
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Głos zamiast samej lokalizacji

Największa nowość lokalizatora Mova SureTrack Pro to dwukierunkowa komunikacja głosowa. Gdy zwierzak zniknie z pola widzenia, właściciel może zadzwonić bezpośrednio na lokalizator z poziomu aplikacji. Urządzenie automatycznie odbiera połączenie.

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To daje dwie rzeczy naraz. Po pierwsze, można usłyszeć, co dzieje się wokół psa lub kota. Po drugie, można wydać komendę głosową. Znajomy sygnał często wystarczy, by zwierzę wróciło albo przerwało niepożądane zachowanie. Funkcja przydaje się też w domu, na przykład przy lęku separacyjnym.

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Sześć technologii zamiast jednej

Mova nie poszła w standardowe GPS. SureTrack Pro korzysta jednocześnie z sześciu systemów: GPS, AGPS, LBS, Bluetooth, Wi‑Fi oraz aktywnego radaru. Efekt? Bardzo dokładna lokalizacja, nawet do jednego metra.

Pozycja odświeża się co 5 sekund, a urządzenie działa zarówno na zewnątrz, jak i w budynkach. Wbudowana karta eSIM i obsługa sieci 4G/5G (ponad 390 operatorów) sprawiają, że sprzęt działa praktycznie na całym świecie.

Twój pies odbierze telefon. Mova dodaje rozmowy do lokalizatorów GPS

Cyfrowa opieka nad pupilem

Sprzęt pełni też rolę monitora aktywności. Aplikacja śledzi dystans, czas ruchu i spalone kalorie. Na tej podstawie tworzy cele i wysyła alerty, gdy zwierzę rusza się za mało albo zbyt intensywnie.

Do tego dochodzą:

  • wirtualne strefy bezpieczeństwa (do 4),
  • powiadomienia o ich opuszczeniu,
  • tygodniowe raporty aktywności,
  • historia lokalizacji z całego roku,
  • możliwość udostępnienia profilu zwierzaka rodzinie.

Mały, lekki i odporny

Lokalizator waży tylko 36,4 g i pasuje do obroży do 3 cm szerokości. Nadaje się dla zwierząt od 3,5 kg. Obudowa z poliwęglanu i silikonu spełnia normę IP67, więc nie straszne mu deszcz, błoto czy kąpiel w wodzie.

Twój pies odbierze telefon. Mova dodaje rozmowy do lokalizatorów GPS

Na pokładzie jest też tryb nocnego poszukiwania. Dioda LED i sygnał dźwiękowy pomagają szybko znaleźć pupila po zmroku. Bateria 600 mAh wystarcza nawet na 7 dni pracy, a pełne ładowanie trwa około 2 godzin.

Cena i promocja na start

Lokalizator Mova SureTrack Pro trafił do sprzedaży 17 czerwca 2026 roku. Urządzenie kupimy w sieciach RTV Euro AGD, Media Expert, Al.to, Max Elektro, Media Markt, Neonet, Komputronik oraz na platformie Allegro. Urządzenie jest też dostępne w sklepie producenta na stronie pl.mova.tech.

Twój pies odbierze telefon. Mova dodaje rozmowy do lokalizatorów GPS

Cena katalogowa wynosi 389 zł, ale na start obowiązuje promocja -23%, obniżająca koszt zakupu do 299 zł. Warto pamiętać, że pełna funkcjonalność wymaga abonamentu (obejmuje m.in. globalne śledzenie i połączenia głosowe). Producent dorzuca jednak 30 dni darmowego testu.

Lokalizator Mova SureTrack Pro Lokalizator dla Twojego pupila
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Źródła zdjęć: Mova
Źródła tekstu: Mova