WhatsApp z nową funkcją. Chodzi o wiadomości tekstowe

Nowa funkcja na WhatsAppie

Funkcja ta działa na zasadzie jednorazowego wyświetlania multimediów, a chodzi w niej głównie o jedno. Ma ona za zadanie zablokować kopiowanie, przekazywanie dalej i tworzenie zrzutów ekranu po otworzeniu wiadomości przez odbiorcę.

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To nie to samo co znikające wiadomości na WhatsAppie

WhatsApp już od jakiegoś czasu, oferuje funkcję znikających wiadomości. Ma ona jednak dwa zauważalne ograniczenia - dotyczy wszystkich wiadomości na czacie (nie pojedynczych), a licznik czasu usuwania rozpoczyna się w momencie wysłania takiej wiadomości, a nie jej odczytania przez odbiorcę. Oznacza to, że zniknie z naszej konwersacji, niezależnie od tego, czy odbiorca ją przeczytał, czy nie. Nic zatem dziwnego, że WhatsApp postanowił usługę ulepszyć.

WABetaInfo poinformowało, że komunikator testuje funkcję wiadomości jednokrotnego odczytu, co umożliwi użytkownikom wysyłanie pojedynczych wiadomości. Po jednokrotnym odczytaniu przed odbiorcę, staną się one niedostępne.

Jak to będzie działało?

Aby wysłać wiadomość tekstową z opcją jednokrotnego wyświetlenia, użytkownicy będą musieli przytrzymać przycisk "Wyślij" zaraz po wpisaniu tekstu. Czynność ta spowoduje pojawienie się listy rozwijanej z opcją "Wyślij jako jednokrotne wyświetlenie". Podobnie, jak w przypadku treści multimedialnych, WhatsApp zablokuje jej kopiowanie, przekazywanie dalej oraz zrzut ekranu.