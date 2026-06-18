Sprzęt

Nadchodzi rewolucja. Każdy telewizor będzie to mieć

Wkrótce czeka nas rewolucja na rynku telewizorów. Już za chwilę trafi do nowych urządzeń.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:11
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Nadchodzi rewolucja. Każdy telewizor będzie to mieć
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Rewolucja na rynku telewizorów

Już w zeszłym roku na targach CES 2025 po raz pierwszy pokazano nowy standard złącza HDMI 2.2. Jednak do tej pory nie doczekaliśmy się urządzeń, które by go obsługiwały.

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Jednak ten moment jest coraz szybciej. Przedstawiciel organizacji HDMI Licensing Administrator, w trakcie Computex 2026, przyznał, że pierwsze telewizory z HDMI 2.2 trafią do sprzedaży już w przyszłym roku. A to duża rewolucja.

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Słyszymy, że producenci układów scalonych rozpoczną w tym roku dostarczanie próbek swoich układów FRL2. Oznacza to, że powinniśmy zobaczyć pierwsze produkty HDMI 2.2 o przepustowości do 96 Gb/s już w przyszłym roku.

powiedział Rob Tobias, prezes i dyrektor generalny HDMI Licensing Administrator.

Przede wszystkim HDMI 2.2 wprowadza maksymalna przepustowość aż 96 Gbps, czyli dwa razy wyższą niż HDMI 2.1 (48 Gbps). To też więcej niż oferuje DisplayPort 2.1 (80 Gbps). Pozwoli to na obsługę bardzo wysokich rozdzielczości z ogromną częstotliwością odświeżania. Mowa między innymi o 4K w 480 Hz, 8K w 240 Hz, 12K w 120 Hz czy 16K w 60 Hz. Poza tym HDMI 2.2 wprowadza też Latency Indication Protocol (LIP), które ma redukować opóźnienia między obrazem i dźwiękiem.

Jest spora szansa, że pierwsze modele telewizorów ze złączem HDMI 2.2 zobaczymy już w styczniu na targach CES 2027 w Las Vegas. W przypadku HDMI 2.1 to LG pokazało pierwszy model z tym portem.

Jednak nie ma co się łudzić. Przez długi czas HDMI 2.1 będzie obowiązującym standardem w większości telewizorów. Nowa, znacznie potężniejsza wersja będzie początkowo zarezerwowana dla najdroższych modeli. Z czasem to się zmieni i ostatecznie HDMI 2.2 będzie w każdym, nawet tańszym urządzeniu. Na razie, biorąc pod uwagę fakt, że producenci nie są specjalnie zainteresowani telewizorami 8K, możemy liczyć przede wszystkim na lepszą jakość obrazu i wyższe prędkości odświeżania. Poza tym trzeba też pamiętać, że HDMI to nie tylko telewizory, ale też monitory i wiele innych sprzętów.

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telepolis
HDMI 2.1 DisplayPort 2.1 HDMI 2.2 HDMI 2.2 specyfikacja
Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Pocket-lint