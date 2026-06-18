Play ułatwia telewizję. Nagrywanie serii i logowanie SMS w nowym wydaniu
Telewizja Play Now dostała pakiet zmian, które mają uprościć codzienne korzystanie z usługi. Operator poprawił dwie kluczowe rzeczy: nagrywanie oraz logowanie.
Nagrywanie serii w końcu ma sens
Play wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i stale rozwija swoją ofertę telewizyjną. Najważniejszą nowością jest nagrywanie całych serii. Użytkownik wybiera program lub serial tylko raz, a kolejne odcinki zapisują się automatycznie. Nie trzeba już pilnować ramówki ani ustawiać nagrań co tydzień.
Rozwiązuje to kilka typowych problemów. Wszystkie odcinki trafiają w jedno miejsce i są uporządkowane. Oszczędza to czas i nerwy. Co ważne, można zacząć oglądanie programu jeszcze zanim nagrywanie się zakończy. To szczególnie przydatne przy dłuższych audycjach czy transmisjach.
Nowa sekcja porządkuje chaos
Play uprościł też zarządzanie zapisanymi materiałami. Na ekranie głównym pojawiła się zakładka "Nagrania", która zbiera wszystko w jednym miejscu.
Treści podzielono na trzy sekcje: pojedyncze nagrania, serie oraz nagrania zaplanowane. Dzięki temu łatwiej znaleźć konkretny materiał albo sprawdzić, co dopiero się zapisze. Użytkownik może też szybko usunąć nagranie, zatrzymać serię albo anulować zaplanowaną pozycję.
Logowanie z kodem SMS
Druga zmiana dotyczy dostępu do Play Now. Zamiast linku autoryzacyjnego pojawił się jednorazowy kod PIN wysyłany SMS-em. Według fioletowego operatora, takie rozwiązanie jest prostsze i bardziej przewidywalne.
Proces logowania wygląda teraz tak:
- podaj numer usługi TV, numer telefonu w Play lub numer klienta,
- odbierz SMS z kodem,
- wpisz PIN (ważny przez 2 minuty) i gotowe.
Nowy sposób działa już na stronie playnow.pl, urządzeniach mobilnych z Androidem oraz Android TV. W kolejnych miesiącach ma trafić także do aplikacji na innych platformach. Zmiany są wprowadzane stopniowo, więc nie wszyscy zobaczą je od razu.