Play ułatwia telewizję. Nagrywanie serii i logowanie SMS w nowym wydaniu

Nagrywanie serii w końcu ma sens

Play wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i stale rozwija swoją ofertę telewizyjną. Najważniejszą nowością jest nagrywanie całych serii. Użytkownik wybiera program lub serial tylko raz, a kolejne odcinki zapisują się automatycznie. Nie trzeba już pilnować ramówki ani ustawiać nagrań co tydzień.

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Rozwiązuje to kilka typowych problemów. Wszystkie odcinki trafiają w jedno miejsce i są uporządkowane. Oszczędza to czas i nerwy. Co ważne, można zacząć oglądanie programu jeszcze zanim nagrywanie się zakończy. To szczególnie przydatne przy dłuższych audycjach czy transmisjach.

Nowa sekcja porządkuje chaos

Play uprościł też zarządzanie zapisanymi materiałami. Na ekranie głównym pojawiła się zakładka "Nagrania", która zbiera wszystko w jednym miejscu.

Treści podzielono na trzy sekcje: pojedyncze nagrania, serie oraz nagrania zaplanowane. Dzięki temu łatwiej znaleźć konkretny materiał albo sprawdzić, co dopiero się zapisze. Użytkownik może też szybko usunąć nagranie, zatrzymać serię albo anulować zaplanowaną pozycję.

Logowanie z kodem SMS

Druga zmiana dotyczy dostępu do Play Now. Zamiast linku autoryzacyjnego pojawił się jednorazowy kod PIN wysyłany SMS-em. Według fioletowego operatora, takie rozwiązanie jest prostsze i bardziej przewidywalne.

Proces logowania wygląda teraz tak:

podaj numer usługi TV, numer telefonu w Play lub numer klienta,

odbierz SMS z kodem,

wpisz PIN (ważny przez 2 minuty) i gotowe.