Galaxy Z Fold8 nie zdrożeje na start. Droższe będą tylko lepsze wersje
Samsung może nie podnosić ceny składaków z serii Galaxy Z Fold8 w podstawowej wersji. Podwyżka dotknie tylko warianty z większą pamięcią. Tak mówią nowe przecieki przed lipcową premierą.
Podstawowy model bez zmian, lepsze droższe
Najnowsze informacje mówią, że Galaxy Z Fold8 (Ultra) w wersji 256 GB będzie kosztować około 1999 dolarów (7433 zł). To tyle co w przypadku Galaxy Z Fold7. Więcej doniesień wskazuje, że Samsung nie chce ruszać ceny startowej. Chce utrzymać ten sam próg wejścia.
Zmiany czekają na droższe wersje. Według przecieków:
- wariant 512 GB będzie kosztować około 2199 dolarów (8176 zł),
- za wariant 1 TB zapłacimy około 2499 dolarów (9291 zł).
To wzrost o około 80 dolarów (297 zł) względem Folda 7. Ale różnica względem podstawowego modelu rośnie. W Galaxy Z Fold7 dopłata do 512 GB wynosiła 120 dolarów (446 zł). W Galaxy Z Fold8 może to być 200 dolarów (744 zł). Przy 1 TB różnica idzie nawet do 500 dolarów (1859 zł).
Dla przypomnienia, w Polsce Samsung Galaxy Z Fold7 kosztował po premierze 8799 zł za wariant 12/256 GB, 9299 zł za wersję 12/512 GB oraz 10599 zł za konfigurację 16 GB/1 TB.
Co to zmienia dla kupujących?
Wiele osób wybierało wcześniej 512 GB, bo różnica w cenie nie była duża. Teraz sytuacja się zmienia. Jeśli 256 GB wystarczy, lepszy będzie podstawowy model. Dopłata do większej pamięci może się okazać na tyle duża, że wielu z niej zrezygnuje. Być może jednak, wzorem lat ubiegłych, Samsung zastosuje promocję przedsprzedażową, w ramach której wariant 512 GB będzie sprzedawany w cenie wariantu 256 GB.
Samsung najwyraźniej chce zarobić na tych, którzy chcą więcej pamięci. Ale jednocześnie nie chce odstraszyć nowych klientów.
Premiera prawdopodobnie w lipcu
Oficjalnej daty premiery nowych składaków nie ma, jednak w dotychczasowych przeciekach podawany był 22 lipca oraz Londyn jako data i miejsce letniego wydarzenia Galaxy Unpacked 2026. Powinniśmy tam zobaczyć smartfony Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra oraz Galaxy Z Flip8. Towarzyszyć im mają nowe zegarki z serii Galaxy Watch9 oraz Galaxy Watch Ultra 2.