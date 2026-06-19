Galaxy Z Fold8 nie zdrożeje na start. Droższe będą tylko lepsze wersje

Podstawowy model bez zmian, lepsze droższe

Najnowsze informacje mówią, że Galaxy Z Fold8 (Ultra) w wersji 256 GB będzie kosztować około 1999 dolarów (7433 zł). To tyle co w przypadku Galaxy Z Fold7. Więcej doniesień wskazuje, że Samsung nie chce ruszać ceny startowej. Chce utrzymać ten sam próg wejścia.

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Zmiany czekają na droższe wersje. Według przecieków:

wariant 512 GB będzie kosztować około 2199 dolarów (8176 zł),

(8176 zł), za wariant 1 TB zapłacimy około 2499 dolarów (9291 zł).

To wzrost o około 80 dolarów (297 zł) względem Folda 7. Ale różnica względem podstawowego modelu rośnie. W Galaxy Z Fold7 dopłata do 512 GB wynosiła 120 dolarów (446 zł). W Galaxy Z Fold8 może to być 200 dolarów (744 zł). Przy 1 TB różnica idzie nawet do 500 dolarów (1859 zł).

Dla przypomnienia, w Polsce Samsung Galaxy Z Fold7 kosztował po premierze 8799 zł za wariant 12/256 GB, 9299 zł za wersję 12/512 GB oraz 10599 zł za konfigurację 16 GB/1 TB.

Samsung Galaxy Z Fold7 6 opinii Samsung Galaxy Z Fold7 6 opinii Ekran 8.00" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 4400mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy Z Flip7 3 opinii Samsung Galaxy Z Flip7 3 opinii Ekran 6.90" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.3 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4300mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Co to zmienia dla kupujących?

Wiele osób wybierało wcześniej 512 GB, bo różnica w cenie nie była duża. Teraz sytuacja się zmienia. Jeśli 256 GB wystarczy, lepszy będzie podstawowy model. Dopłata do większej pamięci może się okazać na tyle duża, że wielu z niej zrezygnuje. Być może jednak, wzorem lat ubiegłych, Samsung zastosuje promocję przedsprzedażową, w ramach której wariant 512 GB będzie sprzedawany w cenie wariantu 256 GB.

Samsung najwyraźniej chce zarobić na tych, którzy chcą więcej pamięci. Ale jednocześnie nie chce odstraszyć nowych klientów.

Premiera prawdopodobnie w lipcu