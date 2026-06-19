Współczesny Game Boy za grosze. Ciągle wychodzą na niego nowe gry

Co my tu mamy? Otóż niewielką, kieszonkową konsolę, którą możecie kupić za naprawdę niewielkie pieniądze, bo za jedyne 149 zł w promocji. Natomiast gry na nią są dostępne na kartridżach. Co więcej, wciąż wychodzą na nią nowe tytuły, lub są poratowane klasyki sprzed lat. To prawdziwa gratka dla fanów retro i tej stylistyki, która jednocześnie stawia na oryginale produkcje, a nie emulacje i piractwo.

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Hyper Mega Tech! w wersji Super Pocket Data East Edition

Różnica między nimi, a Game Boyami jest jednak jedna: tu mamy wbudowane gry. A w przypadku tej konkretnej wersji znajdziemy 18 preinstalowanych gier. Kolejne 500 możemy kupić na kartridżach Evercade. Oczywiście w zwykle w formie kompilacji.