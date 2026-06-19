Współczesny Game Boy za grosze. Ciągle wychodzą na niego nowe gry
I nie jest to ani trochę określenie na wyrost. Konsole z serii Hyper Mega Tech! nie nawiązują do Game Boya tylko wyglądem, ale filozofią projektu i działania.
Co my tu mamy? Otóż niewielką, kieszonkową konsolę, którą możecie kupić za naprawdę niewielkie pieniądze, bo za jedyne 149 zł w promocji. Natomiast gry na nią są dostępne na kartridżach. Co więcej, wciąż wychodzą na nią nowe tytuły, lub są poratowane klasyki sprzed lat. To prawdziwa gratka dla fanów retro i tej stylistyki, która jednocześnie stawia na oryginale produkcje, a nie emulacje i piractwo.
Hyper Mega Tech! w wersji Super Pocket Data East Edition
Różnica między nimi, a Game Boyami jest jednak jedna: tu mamy wbudowane gry. A w przypadku tej konkretnej wersji znajdziemy 18 preinstalowanych gier. Kolejne 500 możemy kupić na kartridżach Evercade. Oczywiście w zwykle w formie kompilacji.
Sama konsola ma 2,8-calowy ekran LCD, krzyżak, cztery przyciski akcji na froncie i kolejne cztery z tyłu, a także wbudowany akumulator ładowany przez USB-C. A wszystko to za jedyne 149 zł. Gdyby nie fakt, że sam czekam na promocję innej edycji, to już bym ją kupił.