Sprzęt

Valve ma problem. Gracze muszą czekać do 2027 roku

Popyt przewyższa podaż. Amerykanie postanowili lepiej informować o terminach dostaw, a tym samym przekazali smutną wiadomość.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:28
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Valve ma problem. Gracze muszą czekać do 2027 roku
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

W listopadzie ubiegłego roku Valve zapowiedziało zatrzęsienie nowości - kontroler do gier, zestaw VR oraz połączenie konsoli z PC. Mowa oczywiście o Steam Controller, Steam Frame i Steam Machine. Do tej pory do sprzedaży trafił tylko pierwszy z wymienionych sprzętów i z miejsca okazał się hitem. Niestety, Amerykanie nie mają dobrych wieści dla graczy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Obecny czas oczekiwania na Steam Controller to ponad pół roku

Nie jest tajemnicą, że obecnie nie da się kupić Steam Controllera. Zamiast tego zainteresowani zapisują się do kolejki rezerwacyjnej, a dopiero gdy ich egzemplarz jest gotowy, wysyłane jest powiadomienie. Od tego momentu są 72 godziny na złożenie właściwego zamówienia.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kontroler THRUSTMASTER T-Flight Hotas One (PC/XBOX ONE)
Kontroler THRUSTMASTER T-Flight Hotas One (PC/XBOX ONE)
0 zł
389 zł - najniższa cena
Kup teraz 389 zł
Kontroler MAD DOG GC500
Kontroler MAD DOG GC500
0 zł
74.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 74.99 zł
Kontroler POWERA Advantage Mushroom Kingdom do Nintendo Switch 2
Kontroler POWERA Advantage Mushroom Kingdom do Nintendo Switch 2
0 zł
159 zł - najniższa cena
Kup teraz 159 zł
Advertisement

Oczywiście nie wszyscy czatują przy komputerze każdego dnia by odświeżać maile. Sprawy nie ułatwiał fakt, że do tej pory brakowało też nawet przybliżonego terminu dostawy. Valve to jednak zmieniło, o czym poinformowano oficjalnie wczoraj wieczorem.

Valve ma problem. Gracze muszą czekać do 2027 roku

Od teraz cyfrowa platforma sprzedażowa wyświetla jedno z trzech "okienek wysyłkowych" - realizacja nastąpi do września 2026, do grudnia 2026 lub w przypadku nowszych zamówień w 2027 roku (miesiąc podany zostanie później). Status dotychczasowych rezerwacji można sprawdzić TUTAJ.

I o ile sama zmiana jest bardzo dobrym krokiem i trudno jej nie chwalić, to również jednoznacznie wskazuje, że obecny czas oczekiwania na Steam Controller to ponad pół roku. Dodając do tego wysoką cenę w postaci aż 419 złotych, wielu graczy sięgnie raczej po sprzęt konkurencji.

AMD Ryzen 5 7500X3D
Image
telepolis
Gamepad Valve kontroler do gier Steam Controller
Źródła zdjęć: Valve
Źródła tekstu: Valve, Oprac. własne