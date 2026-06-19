Sprzęt

Kupujesz sprzęt PC? Trzeba uważać. Pojawiły się nowe podróbki

Fałszywe karty graficzne to nic nowego. Jednak wraz ze wzrostem cen w sklepach, zjawisko się to powoli nasila. Dotyczy już nawet flagowców poprzedniej generacji i trzeba mieć się na baczności.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:59
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Kupujesz sprzęt PC? Trzeba uważać. Pojawiły się nowe podróbki
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Sytuacja na rynku sprzętu elektroniki użytkowej jest od dłuższego czasu nieciekawa. Szaleństwo na AI sprawiło, że ceny kości NAND i DRAM wystrzeliły w kosmos. To zaś odbiło się na laptopach, smartfonach, tabletach, nośnikach półprzewodnikowych, modułach RAM oraz innych sprzętach. I jak łatwo się domyślić przyciągnęło to też oszustów.

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GPU nie było kawałkiem krzemu tylko... plastikiem

Według ostatnich doniesień na rynku wtórnym pojawia się coraz więcej podrobionych kart graficznych. Jednak w porównaniu do wcześniejszych doniesień nie ma mowy o zwykłej zmianie ID ze starszego na nowszy czy podmianie GPU na starsze, a całkowicie niesprawnych egzemplarzach.

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Znany chiński serwisant "修显卡的张哥" (Brat Zhang) zwrócił uwagę na ciekawy przypadek, który niedawno trafił w jego ręce na naprawdę. Mowa o flagowcu poprzedniej generacji - NVIDIA GeForce RTX 4090. Kupiona została przez pewnego nieszczęśliwca za zaledwie 1500 renminbi, czyli około 825 złotych. Oczywiście już to powinno zapalić lampkę ostrzegawczą, ale nie każdy musi przecież znać się na cenach używek.

Kupujesz sprzęt PC? Trzeba uważać. Pojawiły się nowe podróbki

Po zdjęciu chłodzenia pozornie wszystko wyglądało poprawnie. Sprawne oko jednak zauważy, że oznaczenia na rdzeniu NVIDIA AD102-300-A1 są błędne - m.in. data produkcji to... 2030 rok. Oprócz tego brakowało standardowego kodu QR, a otaczające komponenty nie pasowały do typowego GeForce RTX 4090.

Bliższa inspekcja wykazała, że GPU wcale nie jest krzemowe, tylko plastikowe. Również pamięci VRAM, które powinny być kośćmi GDDR6X, to niesprawna podpucha. W efekcie cała karta graficzna jest przyciskiem do papieru, bo jedyną prawdziwą częścią jest PCB. Teoretyczna naprawa byłaby możliwa, ale jej wysoka cena przekraczałaby sens całej operacji.

Palit GeForce RTX 5070 Ti Gaming Pro 16 GB
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telepolis
chiny Nvidia karta graficzna Ada Lovelace GPU GDDR6 Podróbki GeForce RTX 4090
Źródła zdjęć: 修显卡的张哥@BiliBili
Źródła tekstu: BiliBili, Uniko's Hardware, VideoCardz, Oprac. własne