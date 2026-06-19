Kupujesz sprzęt PC? Trzeba uważać. Pojawiły się nowe podróbki

Sytuacja na rynku sprzętu elektroniki użytkowej jest od dłuższego czasu nieciekawa. Szaleństwo na AI sprawiło, że ceny kości NAND i DRAM wystrzeliły w kosmos. To zaś odbiło się na laptopach, smartfonach, tabletach, nośnikach półprzewodnikowych, modułach RAM oraz innych sprzętach. I jak łatwo się domyślić przyciągnęło to też oszustów.

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GPU nie było kawałkiem krzemu tylko... plastikiem

Według ostatnich doniesień na rynku wtórnym pojawia się coraz więcej podrobionych kart graficznych. Jednak w porównaniu do wcześniejszych doniesień nie ma mowy o zwykłej zmianie ID ze starszego na nowszy czy podmianie GPU na starsze, a całkowicie niesprawnych egzemplarzach.

Znany chiński serwisant "修显卡的张哥" (Brat Zhang) zwrócił uwagę na ciekawy przypadek, który niedawno trafił w jego ręce na naprawdę. Mowa o flagowcu poprzedniej generacji - NVIDIA GeForce RTX 4090. Kupiona została przez pewnego nieszczęśliwca za zaledwie 1500 renminbi, czyli około 825 złotych. Oczywiście już to powinno zapalić lampkę ostrzegawczą, ale nie każdy musi przecież znać się na cenach używek.

Po zdjęciu chłodzenia pozornie wszystko wyglądało poprawnie. Sprawne oko jednak zauważy, że oznaczenia na rdzeniu NVIDIA AD102-300-A1 są błędne - m.in. data produkcji to... 2030 rok. Oprócz tego brakowało standardowego kodu QR, a otaczające komponenty nie pasowały do typowego GeForce RTX 4090.