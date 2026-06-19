Intel znalazł człowieka od zadań specjalnych. Stawką są miliardy

Niebiescy wzmacniają swój dział produkcji półprzewodników i robią to znanym oraz cenionym w branży nazwiskiem. Seok-Hee Lee, były prezes SK hynix, został mianowany wiceprezesem wykonawczym Intel Foundry. Pod jego kontrolę trafią zaawansowane technologie pakowania, integracja systemowa oraz cały rozwój i produkcja procesów back-end.

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Intel Foundry nadal notuje miliardowe straty

Jest to element większej przebudowy wewnętrznej, w której Intel wydziela zaawansowane pakowanie jako osobny biznes. Podczas gdy Naga Chandrasekaran ma skupić się przede wszystkim na litografiach Intel 18A i 14A, tak Lee będzie raportował bezpośrednio do CEO, Lip-Bu Tana. Jednocześnie z firmą żegna się Navid Shahriari, który przechodzi na emeryturę po 37 latach pracy.

Pod skrzydłami Lee Intel chce przyspieszyć wdrażanie technologii EMIB-T oraz HBI. Pierwsze rozwiązanie rozwija koncepcję mostka krzemowego i dodaje przelotki TSV, co ma poprawić dostarczanie energii oraz obsłużyć przepustowość klasy HBM4. Produkcja ma ruszać w fabrykach jeszcze w tym roku i stać się alternatywą dla CoWoS od TSMC, którego zakłady od dawna są mocno obłożone przez boom na sztuczną inteligencję.

Seok-Hee Lee

Stawka jest ogromna, bo Intel Foundry wciąż kosztuje firmę fortunę. W 2025 roku dział zanotował stratę 10,3 miliarda dolarów przy przychodach 17,8 miliarda dolarów, czyli odpowiednio ok. 38 miliardów i 66 miliardów złotych. Jednocześnie dyrektor finansowy David Zinsner sugerował, że same przychody z pakowania układów mogą przekroczyć 1 miliard dolarów, a więc około 3,7 miliarda złotych, przy marży brutto zbliżonej do 40%.

Ten ruch wpisuje się w szerszą ofensywę personalną Intela