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Action rzucił nowość za 55,95 zł. Taki Anker znacznie drożej

Anker słynie ze świetnych powerbanków, ładowarek i słuchawek i w żaden sposób nie zamierzam tego podważać. W Action znajdziemy jednak tańszy zamiennik jednego z ich sprzętów.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:35
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Action rzucił nowość za 55,95 zł. Taki Anker znacznie drożej
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Tańszy, bo kosztujący jedyne 55,95 zł i to bez promocji, kiedy to Anker Nano o niemal identycznych parametrach jest dostępny w promocyjnej cenie za 79,99 zł. Jego największymi przewagami jest natomiast znana marka będąca gwarancją wysokiej jakości i nieco większa moc, bo wynosząca 22,5 W. A co oferuje sprzęt z Action?

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Anker Nano Jeśli ufasz bardziej znanej marce, niż Action

Powerbank Xtorm z Action

Podobnie, jak produkt Ankera mamy tu powerbank 5000 mAh z rozkładaną wtyczką USB-C, który można podpiąć bezpośrednio do portu urządzenia. Ot, małe urządzenie nie wymagające kabli i pozwalające na szybkie podładowanie smartfonu. W tym przypadku jednak z mocą do 20 W, czyli o 2,5 W słabiej, niż Anker.

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I podobnie jak w produkcie znanej marki zastosowano tu gibającą się wtyczkę. To rozwiązanie chroni port USB-C smartfonu przed wyłamaniem za pomocą powerbanku. Przyznam, że sam mam podobną konstrukcję, tyle że ze sztywną wtyczką i niestety, ale spoczywa na dnie szuflady jako rozwiązanie zbyt ryzykowne. 

Anker Nano Jeśli ufasz bardziej znanej marce, niż Action

Oczywiście oprócz wtyczki powerbank ma także port USB-C na swoim boku. Można więc korzystać z niego podobnie jak ze zwykłego powerbanku. Natomiast diodowy wskaźnik naładowania pokazuje nam, ile mniej więcej baterii w nim jeszcze pozostało. A wszystko to za 55,95 zł w Action.

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telepolis
Action Xtorm action nowości Powerbank z Action
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Action