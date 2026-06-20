Idę do Action. 67,90 zł - nie ma co czekać na promocję

To ten czas, gdy się przyda — gadżet z Action za 67,90 zł

Nie jestem jakimś wielkim fotografem czy operatorem kamery. A już z tiktokami to całkiem u mnie na bakier. No ale takie mamy czasy, że trzeba coś tam umieć. No i tak wymyśliłem, że zamiast kulawo trzymać ten telefon (zawsze krzywo, nie wiem, o co chodzi), trzeba sobie sensownie pomóc.

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Mowa o trójnogu czy tam statywie, jak zwał, tak zwał. Kiedyś kupiłem jeden, ale umarł zabity przez komodę. Ten, z racji, że z metalu oraz że ma dolną blokadę nóg, ma wytrzymać więcej. Przede wszystkim jednak oferuje głowicę z rączką, która pozwala na proste przestawienie chwytu poziom/pion.

No a wiecie, choć nas wszystkich uczono, że wideo ma być wyłącznie poziome, przyszedł TikTok i Instagram no i zniszczył zasadność odwiecznej reguły. Powiem więcej, zestaw z Action to taki pakiet 2 w 1, bo na start jest też uchwyt na telefon. Niby rozmarzyłem się na nocne zdjęcia księżyca z pamiętającego PRL Canona, ale nie oszukujmy się, do tego statywu i tak podłączę co najwyżej telefon (pomimo że można więcej).