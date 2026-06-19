Spaliła mu się karta graficzna. Sklep umywa ręce

Perypetie ze złączem zasilającym 12V-2x6 to wbrew pozorom nie tylko domena NVIDII, ale również AMD. Kolejny przypadek dotyczy modelu Sapphire Radeon RX 9070 XT NITRO+, a więc jednej z ciekawszych konstrukcji tej generacji. Tym razem sprawa jest o tyle interesująca, że według właściciela uszkodzeniu uległa nie przejściówka od firmy trzeciej, lecz adapter dołączony przez producenta.

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Serwis stwierdził, że uszkodzona została wyłącznie przejściówka

Historia została opisana na czeskim forum PC Tuning. Użytkownik zauważył problem po tym, jak Battlefield 6 zaczął się "wysypywać". Po sprawdzeniu komputera okazało się, że przy złączu zasilania widać ślady nadtopienia i przypalenia. Cały zestaw komputerowy składał się z procesora AMD Ryzen 7 9800X3D, wspomnianej karty graficznej oraz zasilacza XPG CORE REACTOR II VE 750 W - nie jest to topowa, ale markowa konstrukcja (CWT).

Właściciel zapewnia, że wtyczka była wsunięta do końca, niebieska część adaptera nie była widoczna, a zatrzask wskoczył na miejsce. Podkreśla też, że użył oryginalnej przejściówki 3x8-pin -> 12V-2x6 od Sapphire, która znajduje się w pudełku z kartą.

Sprzęt trafił na reklamację do sklepu, ale według relacji użytkownika został mu odesłana bez naprawy. Technik miał testować kartę przez 48 godzin i uznać, że działa poprawnie, a uszkodzona była najpewniej tylko przejściówka. Problem w tym, że internauta twierdzi, iż adapter również został wysłany do serwisu, ale nie został wymieniony na nowy.

Nie jest to pierwszy taki problem u Sapphire

Do tej pory naliczono aż 9 takich przypadków, choć oficjalnych danych nie ma, bo Sapphire nie publikuje statystyk RMA. Trudno więc mówić o skali problemu, ale powtarzający się schemat z pewnością nie buduje zaufania do rozwiązania opartego na 12V-2x6 i dodatkowym adapterze.

Najbardziej kontrowersyjna jest decyzja o zwrocie karty. Nawet jeśli komputer uruchamia się i przechodzi testy, przegrzana wtyczka mogła uszkodzić także złącze na PCB. W takim przypadku samo stwierdzenie "działa" to za mało. Mimo wszystko właściciel zdecydował się zaryzykować - zamontował kartę w swoim komputerze, tym razem bez adaptera.