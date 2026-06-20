Pobrałeś ze Steama? No to masz problem

Kilkukrotnie pisaliśmy już o grach na Steamie, które zostały zainfekowane szkodliwym oprogramowaniem. To na szczęście dość rzadka sytuacja. Natomiast hakerzy zaczęli wykorzystywać coś innego. Swoje oczy skierowali ku Warsztatowi Steama.

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Firma Kaspersky ostrzega przed pobieraniem z Warsztatu Steam paczek z tapetami do programu Wallpaper Engine. Oszuści zaczęli je wykorzystywać do rozpowszechniania szkodliwego oprogramowania typu malware. Kampania trwa przynajmniej od końca 2025 roku.

Niektóre paczki, zawierające wirus, zostały pobrane tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy razy. To pokazuje, jak ogromna jest to skala.

Analiza wykazała, że szkodliwe oprogramowanie zaszyte jest albo bezpośrednio w paczkach z tapetami, albo w plikach zabezpieczonych hasłami, które użytkownicy są zmuszeni otworzyć.

Firma Kaspersky znalazła w tapetach z Warsztatu Steam różne wirusy, w tym między innymi z rodzin DarkKomet, Lumma, Vidar oraz RanEngine. Niektóre z nich to infostealery, inne to koparki kryptowalut lub botnety, a jeszcze inne to ransomware. Wszystko zależy od inwencji twórczej i celów danego hakera.