Bezpieczeństwo

Pobrałeś ze Steama? No to masz problem

Oszuści wykorzystują Steama do rozprzestrzeniania szkodliwego oprogramowania. Gracze muszą uważać.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:43
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Pobrałeś ze Steama? No to masz problem
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Kilkukrotnie pisaliśmy już o grach na Steamie, które zostały zainfekowane szkodliwym oprogramowaniem. To na szczęście dość rzadka sytuacja. Natomiast hakerzy zaczęli wykorzystywać coś innego. Swoje oczy skierowali ku Warsztatowi Steama.

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Zainstalowałeś? To masz problem

Firma Kaspersky ostrzega przed pobieraniem z Warsztatu Steam paczek z tapetami do programu Wallpaper Engine. Oszuści zaczęli je wykorzystywać do rozpowszechniania szkodliwego oprogramowania typu malware. Kampania trwa przynajmniej od końca 2025 roku.

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Niektóre paczki, zawierające wirus, zostały pobrane tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy razy. To pokazuje, jak ogromna jest to skala.

Analiza wykazała, że szkodliwe oprogramowanie zaszyte jest albo bezpośrednio w paczkach z tapetami, albo w plikach zabezpieczonych hasłami, które użytkownicy są zmuszeni otworzyć.

Firma Kaspersky znalazła w tapetach z Warsztatu Steam różne wirusy, w tym między innymi z rodzin DarkKomet, Lumma, Vidar oraz RanEngine. Niektóre z nich to infostealery, inne to koparki kryptowalut lub botnety, a jeszcze inne to ransomware. Wszystko zależy od inwencji twórczej i celów danego hakera.

Wszystkie niebezpieczne paczki z tapetami zostały zgłoszone do Steam i usunięte. Jednak trudno oczekiwać, że za chwilę nie pojawią się jakieś nowe.

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telepolis
steam Valve Wallpaper Engine Wallpaper Engine Steam tapety Steam
Źródła zdjęć: Casimiro PT / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BleepingComputer