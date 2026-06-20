Twój iPhone ma poważną lukę w zabezpieczeniach. Apple jej nie naprawi

Podatność została wykryta przez ekspertów z Paradigm Shift. Dotyczy ona urządzeń z układami Apple A12, A13, S4 oraz S5. To już starsze urządzenia z nadgryzionym jabłkiem, ale ich lista jest długa.

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Zagrożone sprzęty Apple

Na liście zagrożonych sprzętów znajdują się między innymi: iPhone XR, iPhone XS/XS Max, iPad Air 3, iPad mini 5, iPad 8, Apple TV 4K 2. generacji, iPhone 11, 11 Pro/11 Pro Max, iPhone SE, iPad 9, Apple Watch Series 4, Series 5 oraz Apple Watch SE.

Atakujący mogą wykorzystać błąd sprzętowy w USB w połączeniu z luką konfiguracyjną w oprogramowaniu. Z tego powodu exploit jest niemożliwy do naprawy, ponieważ wymagałby po prostu wymiany całego układu. Sama aktualizacja nic tutaj nie zmieni.

Natomiast dobra informacja jest taka, że do przeprowadzenia ataku wymagany jest fizyczny dostęp do urządzenia. Nie da się go przeprowadzić zdalnie. Natomiast gdy haker ma już telefon, to jest w stanie uruchomić na nim własny kod, który uruchamiany jest jeszcze przed włączeniem systemu operacyjnego.