Lepiej kup iPhone 17 już teraz. Szykuje się cenowa masakra

Poczekam aż stanieje? No nie, niedoczekanie Twoje

Jeśli od jakiegoś czasu nosisz się z zamiarem zakupu iPhone'a 17, to prawdopodobnie absolutnie ostatni dzwonek, aby nabyć go w dotychczasowej cenie. Z najnowszych informacji branżowych wynika, że cenniki urządzeń z logo nadgryzionego jabłka wkrótce ulegną drastycznym zmianom.

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Co istotne, podwyżki te prawdopodobnie nie będą czekać na rynkową premierę iPhone'a 18 – uderzą w obecną ofertę sprzedażową już wkrótce.

Tak tak, to wszystko przez to SI...

Zarzewiem całego problemu jest gwałtowny wzrost kosztów pamięci masowej, który został wywołany przez globalny rozwój i popularność sztucznej inteligencji. Jak przyznał w niedawnym wywiadzie ustępujący dyrektor generalny Apple, Tim Cook, firma musi szybko reagować na rosnące wydatki związane z budową potężnych centrów danych dla AI.

Pierwotnie gigant z Cupertino planował wziąć te koszty na siebie, aby zbudować rynkową przewagę nad konkurencją, jednak ostatecznie okazało się to finansowo nie do udźwignięcia. Skutkiem tego będzie zmuszenie konsumentów do uiszczania wyższych kwot w sklepach.

Mark Gurman nie ma złudzeń, podwyżki są tuż za rogiem

Ceniony analityk branży technologicznej, Mark Gurman, uważa, że zmiany w cennikach są już tylko kwestią najbliższych tygodni. Zauważa, że gdyby miały one dotyczyć wyłącznie nadchodzących iPhone'ów 18, sprawę tę ogłosiłby dopiero nowy dyrektor generalny, John Ternus, w trakcie ich premiery.

Słowa Tima Cooka bardzo jasno sugerują, że podwyżki uderzą w obecną, doskonale sprzedającą się linię iPhone 17, a także w komputery MacBook i inne sprzęty z oferty Apple. Niewykluczone, że nowe, wyższe ceny wejdą w życie jako bufor ochronny w okresie kampanii „Back to School”.

Dlaczego nie warto czekać na premierę iPhone'a 18?

Jeśli wahasz się przed zakupem nowego telefonu od Apple, właśnie teraz jest idealny moment na podjęcie ostatecznej decyzji. Smartfony z serii iPhone 17 obecnie oferują znakomity stosunek jakości do ceny na tle nadchodzących gigantycznych zmian rynkowych.

Oczekuje się, że do przyszłorocznej premiery „osiemnastki” (która dla wielu ekspertów i tak może być jedynie „modelem przejściowym”) kryzys na rynku półprzewodników jeszcze bardziej się pogłębi.