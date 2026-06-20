Sprzęt

Kosztuje tyle, co MacBook Neo, a pod każdym względem bije go na głowę

No, prawie pod każdym. Jeśli ktoś potrzebuje MacOS, to Neo będzie lepszym wyborem. Z drugiej strony ktoś cięty na Windowsa może przecież przesiąść się na Linuksa, a dla większości użytkowników okienka to raczej zaleta, a nie wada.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:47
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Telepolis.pl
Kosztuje tyle, co MacBook Neo, a pod każdym względem bije go na głowę
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No dobrze, kwestie systemu są dość kontrowersyjne. Jednak sam sprzęt w przypadku Lenovo Yoga Slim 7-14 wypada wręcz fenomenalnie jak na jego promocyjną cenę. Zacznijmy tu klasycznie: od ekranu. A jest od czego, bo mamy tu do czynienia z 14-calową matrycą OLED o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli i jasnością 400 nitów. Ta jest znacznie wyższa, niż w przypadku typowych, tanich laptopów z LCD, jednak warto pamiętać, że jest także błyszcząca. A to wszystko przy 100% pokrycia barw palety DCI-P3.

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Lenovo Yoga Slim 7-14 Tani i lekki OLED

Lenovo Yoga Slim 7-14 to nie tylko ekran

A co mamy w środku? Sercem urządzenia jest 14-rdzeniowy i 18-wątkowy układ Intel Core Ultra 5 125H, którego wspiera 16 GB RAM DDR5 o taktowaniu 6400 MHz, czyli dwukrotnie więcej, niż w MacBooku Neo. Dwukrotnie więcej — przynajmniej niż w bazowej wersji — mamy też pamięci masowej, której jest 512 GB. 

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Znajdziemy tu także bogaty zestaw portów. Jest tu pełnowymiarowe HDMI 2.1, USB-A w standardzie USB 3.2 Gen. 1, oraz dwa USB-C w standardzie USB4, oraz ComboJack. Wszystko to zamknięte w metalowej obudowie waży jedynie 1,39 kg, a wpromocji jest za 3000 zł.

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telepolis
lenovo laptopy Lenovo Yoga Slim 7-14
Źródła zdjęć: Lenovo