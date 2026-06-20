Kosztuje tyle, co MacBook Neo, a pod każdym względem bije go na głowę

No dobrze, kwestie systemu są dość kontrowersyjne. Jednak sam sprzęt w przypadku Lenovo Yoga Slim 7-14 wypada wręcz fenomenalnie jak na jego promocyjną cenę. Zacznijmy tu klasycznie: od ekranu. A jest od czego, bo mamy tu do czynienia z 14-calową matrycą OLED o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli i jasnością 400 nitów. Ta jest znacznie wyższa, niż w przypadku typowych, tanich laptopów z LCD, jednak warto pamiętać, że jest także błyszcząca. A to wszystko przy 100% pokrycia barw palety DCI-P3.

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Lenovo Yoga Slim 7-14 to nie tylko ekran

A co mamy w środku? Sercem urządzenia jest 14-rdzeniowy i 18-wątkowy układ Intel Core Ultra 5 125H, którego wspiera 16 GB RAM DDR5 o taktowaniu 6400 MHz, czyli dwukrotnie więcej, niż w MacBooku Neo. Dwukrotnie więcej — przynajmniej niż w bazowej wersji — mamy też pamięci masowej, której jest 512 GB.