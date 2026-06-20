Elektrośmieci zagracają Ci szufladę? Tylko dziś biegnij do Leroy Merlin

Podczas tegorocznej akcji chcemy budować świadomość, że wampiry energetyczne to nie tylko stare urządzenia, ale przede wszystkim nieefektywne budynki, które generują potężne straty dla portfela i środowiska.



W Leroy Merlin Polska mamy gotowe rozwiązanie jak temu zapobiec i stworzyć Oszczędny Dom. 20 czerwca nie tylko odbierzemy elektrośmieci, ale także zaproponujemy bezpłatne wsparcie naszych doradców ds. Oszczędnego Domu, którzy podpowiedzą, jak poprawić efektywność energetyczną budynku i realnie zmniejszyć rachunki za energię w domach i mieszkaniach. A dla przyciągnięcia uwagi, jako symbol pożegnania energetycznych wampirów, wręczymy klientom i klientkom… czosnek. Zapraszamy do udziału w naszej zbiórce elektrośmieci!