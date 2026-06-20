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Elektrośmieci zagracają Ci szufladę? Tylko dziś biegnij do Leroy Merlin

Leroy Merlin w sobotę 20 czerwca organizuje zbiórkę elektroodpadów. Te można oddać do każdego z sieci sklepów, a w zamian otrzymać krzew owocowy i... główkę czosnku.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:29
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Elektrośmieci zagracają Ci szufladę? Tylko dziś biegnij do Leroy Merlin
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Elektroodpady są dość problematycznymi śmieciami. Nie można ich wyrzucić do żadnego z typowych pojemników do segregacji, a jednocześnie stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska. Przy tym ich recykling pozwala na odzyskanie cennych surowców, co stanowi szanse, której szkoda nie wykorzystać. 

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Zbiórka elektroodpadów w Leroy Merlin

Gdzie jednak je wyrzucić? Dziś, czyli w sobotę 20 czerwca organizowana jest zbiórka elektroodpadów. Ta ma miejsce w każdym z ponad 80 sklepów sieci Leroy Merlin w naszym kraju. W zamian za śmieci możemy dostać krzewy owocowe oraz główkę czosnku. Ten ostatni ma nam posłużyć przeciwko wampirom. A dokładniej wampirom energetycznym. Jak podkreśla Ewa Wesołowska, dyrektorka ds. rozwoju rynku strategicznego Oszczędny Dom w Leroy Merlin Polska:

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Podczas tegorocznej akcji chcemy budować świadomość, że wampiry energetyczne to nie tylko stare urządzenia, ale przede wszystkim nieefektywne budynki, które generują potężne straty dla portfela i środowiska.

W Leroy Merlin Polska mamy gotowe rozwiązanie jak temu zapobiec i stworzyć Oszczędny Dom. 20 czerwca nie tylko odbierzemy elektrośmieci, ale także zaproponujemy bezpłatne wsparcie naszych doradców ds. Oszczędnego Domu, którzy podpowiedzą, jak poprawić efektywność energetyczną budynku i realnie zmniejszyć rachunki za energię w domach i mieszkaniach. A dla przyciągnięcia uwagi, jako symbol pożegnania energetycznych wampirów, wręczymy klientom i klientkom… czosnek. Zapraszamy do udziału w naszej zbiórce elektrośmieci!

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telepolis
elektronika elektrośmieci Leroy-Merlin Elektroodpady
Źródła zdjęć: Sebastian Gora Photo / Shutterstock
Źródła tekstu: Leroy Merlin