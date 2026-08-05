Internet stacjonarny w Polsce? Jeden operator zdeklasował konkurencję

T-Mobile zgarnia najwięcej nagród

Opensignal opublikował najnowszy raport dotyczący jakości Internetu stacjonarnego w Polsce. Analiza obejmuje doświadczenia użytkowników z okresu od 1 kwietnia do 29 czerwca 2026 roku i bazuje na rzeczywistych pomiarach wykonywanych przez klientów, a nie prędkościach deklarowanych przez operatorów.

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Największym wygranym zestawienia okazał się T-Mobile. Magentowy operator zwyciężył w większości kategorii dotyczących Internetu stacjonarnego oraz całkowicie zdominował segment FWA, czyli domowego Internetu wykorzystującego sieć komórkową.

W przypadku łączy stacjonarnych, T-Mobile zdobył pierwsze miejsce za niezawodność (727 pkt), jakość połączenia (85,2% udanych testów) oraz jakość oglądania wideo (76,8%). Dodatkowo, wspólnie z Play, zwyciężył w kategorii średniej prędkości pobierania danych – odpowiednio 173,8 i 173,6 Mb/s.

Plus królem wysyłania danych, Vectra wygrywa w ogólnej klasyfikacji

Choć T-Mobile zgarnął najwięcej wyróżnień, nie wszystkie nagrody trafiły do Magentowych. Najwyższą średnią prędkość wysyłania danych zanotował Plus, osiągając 85,8 Mb/s. To wyraźnie lepszy wynik od drugiego T-Mobile (64,7 Mb/s).

Ciekawie wygląda także ogólna klasyfikacja wszystkich technologii dostępowych. Tutaj najwięcej powodów do zadowolenia ma Vectra. Operator zwyciężył w trzech kategoriach: prędkości pobierania (149,3 Mb/s), niezawodności (629 pkt) oraz jakości wideo (75 pkt). W kategorii jakości połączenia podzielił pierwsze miejsce z Netią.

Opensignal zwraca uwagę, że Internet stacjonarny nadal wyraźnie przewyższa FWA. Średnie prędkości pobierania w sieciach przewodowych wynosiły od 129 do 174 Mb/s, podczas gdy w przypadku FWA było to zaledwie od 26 do 45 Mb/s. Równie duża różnica widoczna jest w niezawodności – od 598 do 727 punktów dla Internetu stacjonarnego wobec 291–372 punktów dla FWA.

W FWA T-Mobile nie miał sobie równych

Jeśli chodzi o Internet domowy oparty na sieci komórkowej, T-Mobile okazał się bezkonkurencyjny. Operator wygrał wszystkie pięć ocenianych kategorii.

Średnia prędkość pobierania wyniosła 44,7 Mb/s, czyli o ponad 10 Mb/s więcej niż u drugiego Orange (34,3 Mb/s). T-Mobile osiągnął także najlepszy wynik w wysyłaniu danych (17,8 Mb/s), jakości połączenia (63,1%), niezawodności (372 pkt) oraz jakości odtwarzania wideo (70,5 pkt).

Regiony potwierdzają przewagę liderów

Raport pokazuje również wyniki dla 11 województw. Vectra najczęściej wygrywała lub współwygrywała w ogólnym zestawieniu za prędkość pobierania i niezawodność – aż w dziewięciu regionach – oraz za jakość wideo w dziesięciu.

Z kolei T-Mobile był najmocniejszy wśród usług stacjonarnych. Operator wygrywał lub współwygrywał w kategoriach niezawodności, jakości połączenia i jakości wideo. W dziewięciu regionach należał także do liderów pod względem prędkości pobierania.

Jeszcze większą przewagę T-Mobile uzyskał w FWA. Operator zdobył lub współdzielił 54 z 55 możliwych regionalnych wyróżnień. Najlepszy regionalny wynik prędkości pobierania osiągnął na Śląsku – 55 Mb/s.

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