Zakaz mediów społecznościowych to dopiero początek. Idzie kolejny ban

Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży to gorący temat w ostatnich miesiącach. Wprowadza go coraz więcej państw. W tym gronie jest również Polska, która również szykuje odpowiednie przepisy. Natomiast Norwegia jest pierwszym krajem, który idzie o krok dalej i szykuje dla najmłodszych jeszcze jeden zakaz.

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Norwegia zakazuje AI

Norwegia postanowiła zakazać sztucznej inteligencji. Ograniczenie dotknie uczniów szkół podstawowych. Argument jest oczywisty - dzieci muszą same rozwinąć podstawowe umiejętności czytania, pisania i liczenia, bez polegania na AI.

Minister Norwegii Jonas Gahr Støre jest zdania, że sztuczna inteligencja mogłaby sprawić, że najmłodsi uczniowie pominą ważny etap nauki. To mogłoby skutkować ogromnymi brakami w późniejszych etapach, które byłyby trudne do nadrobienia.

Norwegia wprowadza proste zasady. Uczniowie w wieku od 6 do 13 lat mają całkowity zakaz korzystania ze sztucznej inteligencji. Starsi w wieku od 14 do 16 mogą to robić, ale tylko pod nadzorem nauczyciela. Natomiast uczniowie szkół średnich w wieku 17 lat i więcej będą uczeni, jak odpowiednio korzystać z AI.

Niedawne badanie wykazało, że nawet krótkie okresy pracy wspomaganej przez AI prowadzą do ograniczenia krytycznego myślenia. Co prawda skupiały się one na dorosłych, ale można domniemywać, że w przypadku młodych umysłów wpływ będzie jeszcze większy.