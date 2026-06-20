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Zakaz mediów społecznościowych to dopiero początek. Idzie kolejny ban

Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej określonego wieku to dopiero początek. Pierwsze państwo szykuje kolejne ograniczenia.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:09
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Zakaz mediów społecznościowych to dopiero początek. Idzie kolejny ban
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Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży to gorący temat w ostatnich miesiącach. Wprowadza go coraz więcej państw. W tym gronie jest również Polska, która również szykuje odpowiednie przepisy. Natomiast Norwegia jest pierwszym krajem, który idzie o krok dalej i szykuje dla najmłodszych jeszcze jeden zakaz.

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Norwegia zakazuje AI

Norwegia postanowiła zakazać sztucznej inteligencji. Ograniczenie dotknie uczniów szkół podstawowych. Argument jest oczywisty - dzieci muszą same rozwinąć podstawowe umiejętności czytania, pisania i liczenia, bez polegania na AI.

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Minister Norwegii Jonas Gahr Støre jest zdania, że sztuczna inteligencja mogłaby sprawić, że najmłodsi uczniowie pominą ważny etap nauki. To mogłoby skutkować ogromnymi brakami w późniejszych etapach, które byłyby trudne do nadrobienia.

Norwegia wprowadza proste zasady. Uczniowie w wieku od 6 do 13 lat mają całkowity zakaz korzystania ze sztucznej inteligencji. Starsi w wieku od 14 do 16 mogą to robić, ale tylko pod nadzorem nauczyciela. Natomiast uczniowie szkół średnich w wieku 17 lat i więcej będą uczeni, jak odpowiednio korzystać z AI.

Niedawne badanie wykazało, że nawet krótkie okresy pracy wspomaganej przez AI prowadzą do ograniczenia krytycznego myślenia. Co prawda skupiały się one na dorosłych, ale można domniemywać, że w przypadku młodych umysłów wpływ będzie jeszcze większy.

Otwartym pozostaje pytanie - czy inne kraje pójdą w ślad Norwegii? Nie można tego wykluczyć. Co więcej, wydaje się to bardzo prawdopodobne.

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telepolis
Norwegia zakaz mediów społecznościowych zakaz social mediów zakaz AI zakaz sztucznej inteligencji
Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: digitaltrends