Rewolucja w aptekach. E-receptę zrealizujesz na nowych zasadach

Koniec aptecznej "lojalki"

Do tej pory zasady działania e-recept były uciążliwe. Jeśli lekarz przepisał leki na dłuższy okres i wykupiłeś pierwsze opakowanie pod domem, byłeś do tej konkretnej apteki przypisany. Po kolejne partie trzeba było wracać dokładnie w to samo miejsce. To duży kłopot, zwłaszcza gdy apteka nie miała leku w hurtowni, została zamknięta na czas remontu albo gdy po prostu wyjechałeś na dłuższy urlop.

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Centrum e-Zdrowia naprawia wreszcie ten problem. Nowa funkcja systemu pozwoli na kontynuowanie realizacji recepty w zupełnie innej placówce. Możesz kupić jedno opakowanie w Warszawie, a po kolejne pójść do apteki na przykład w Twoim rodzinnym Szczecinie. Jedynym warunkiem jest to, aby obie placówki wdrożyły nowe rozwiązanie. Farmaceuta sprawdzi w systemie historię Twojej e-recepty i wyda odpowiedni lek.

Wygoda dla pacjenta, zysk dla systemu

To ogromna ulga dla chorych. Nie trzeba już kupować wszystkich medykamentów na zapas z obawy o późniejszą dostępność. Zyskują też same apteki. Placówki będą miały większą elastyczność w zarządzaniu własnym magazynem. Nie muszą już na siłę trzymać i blokować leków dla konkretnego pacjenta, który może wcale nie wrócić po kolejną dawkę. To także świetna okazja dla aptek do budowania wizerunku nowoczesnych i przyjaznych punktów.

Skorzysta na tym również cały system ochrony zdrowia. Lekarze odnotują mniej niepotrzebnych wizyt pacjentów, którzy zgłaszali się po nową receptę tylko dlatego, że wyjechali i nie mogli odebrać leku ze "swojej" apteki. Zmniejszy się też sztuczny deficyt leków, wywoływany masowym wykupywaniem ich na zapas, co zauważalnie poprawi rynkową dostępność farmaceutyków.

Start opóźniony na prośbę aptekarzy

Ogólnopolski start nowej e-recepty pierwotnie planowano na 18 czerwca, tuż po pierwszych udanych testach funkcjonalności w Kaliszu i Łodzi. Termin ten jednak przesunięto. O zmianę harmonogramu oficjalnie zawnioskowała Naczelna Izba Aptekarska. Środowisko farmaceutów zgłosiło, że potrzebuje więcej czasu na techniczne oraz organizacyjne dostosowanie się do nowych reguł.