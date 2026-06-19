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Podrzucili to na polski wagon. Wcześniej był na Białorusi i Ukrainie

Na jednym z wagonów towarowych w Poznaniu odkryto nadajnik GPS. Wagon ten wcześniej podróżował po sąsiednich państwach. Sprawę obecnie bada policja.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:37
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Podrzucili to na polski wagon. Wcześniej był na Białorusi i Ukrainie
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Niepokojącego odkrycia dokonał pracownik PKP Cargo. Wagon znajdował się w Punkcie Utrzymania Taboru w Poznaniu od lutego 2026 roku. W sierpniu ubiegłego roku brał on udział w trasie na Białoruś, a w grudniu na Ukrainę. Nie jest jasne, w którym z państw nadajnik został podłożony. Pewne jest jednak to, że jego celem było pozyskiwanie informacji na temat aktualnego położenia składu, oraz jego tras.

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Nadajnik GPS w wagonie towarowym

Konieczność serwisu wagonu była więc szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Dzięki temu nie tylko znaleziono urządzenie, ale także sam wagon znajdował się ciągle w jednym miejscu. Po dokonaniu odkrycia wezwano Policję. Wagon został także zbadany pod kątem podłożenia materiałów wybuchowych. Istniało bowiem ryzyko, że zostanie on wykorzystany jako wagon pułapka w najmniej odpowiednim momencie. Na szczęście nic takiego w nim nie znaleziono.

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Sprawę obecnie bada lokalna Policja. Jednak ze względu na potencjalny charakter międzynarodowy śledztwo może wkrótce zostać przejęte przez inne organy. 

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telepolis
pkp policja ukraina Białoruś PKP Cargo Nadajnik GPS
Źródła zdjęć: Veebass / Shutterstock
Źródła tekstu: RMF24