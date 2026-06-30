Polski Internet pod lupą UKE. Coś się kończy, coś zaczyna

Zero rating przechodzi do historii

Przez wiele lat krajowi operatorzy chętnie kusili nas specjalnymi ofertami. Korzystanie z ulubionych serwisów muzycznych czy społecznościowych często nie pomniejszało naszej paczki danych. Takie rozwiązanie nosi nazwę "zero rating" i właśnie oficjalnie zniknęło z rynku. UKE już wcześniej nakazał telekomom wycofanie się z tych praktyk w związku z unijnymi przepisami o otwartym Internecie. Obecnie żaden dostawca w Polsce nie ma już w nowych ofertach tego typu usług.

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Koniec faworyzowania wybranych aplikacji ma nam zagwarantować w pełni równy dostęp do sieci. Urząd sprawdził też bardzo dokładnie, czy operatorzy sztucznie nie spowalniają innych rodzajów ruchu. Okazuje się, że polscy dostawcy grają uczciwie. W badanym okresie nie stwierdzono nielegalnej priorytetyzacji pakietów ani celowego blokowania legalnych treści.

Światłowód wypiera starą miedź

Stare i podatne na awarie miedziane kable są dziś masowo zastępowane przez nowoczesne światłowody. Widać tu ogromną przewagę nowej technologii nad przestarzałymi rozwiązaniami. To bezpośrednio przekłada się na znacznie wyższe prędkości Internetu w naszych domach. Raport wskazuje, że Polacy coraz chętniej sięgają po pakiety o najwyższych dostępnych przepustowościach.

Nieco gorzej sytuacja wygląda jednak na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach. Światłowody wciąż nie dotarły tam do każdego gospodarstwa. W takich miejscach z pomocą przychodzi Internet mobilny. UKE zauważa, że tam, gdzie brakuje szybkich kabli, lukę skutecznie wypełnia łączność 5G.

Narzekasz na jakość? Zmierz ją i reklamuj

Mimo technologicznego kroku naprzód, nie wszystko działa idealnie. Polscy użytkownicy wciąż najczęściej skarżą się na ogólną jakość stacjonarnych usług dostępu do sieci. Prędkości znacznie niższe niż zapisane w umowie to niestety chleb powszedni wielu z nas. Urząd ma jednak na to rozwiązanie.

UKE udostępnia za darmo certyfikowany system monitorowania jakości Internetu. Jeśli podejrzewasz, że twój dostawca nie wywiązuje się z umowy, możesz wypożyczyć specjalny próbnik konsumencki. To państwowe urządzenie sprawdzi parametry łącza o prędkości do 1 Gb/s i wygeneruje oficjalny raport z pomiarów. Taki dokument to dowód, który bardzo ułatwia wygranie ewentualnej reklamacji.