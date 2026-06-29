Orange kusi na wakacje. Internet bez limitu i darmowe miesiące w nowej ofercie

Dla osób korzystających już z oferty Orange Flex operator przygotował promocję, która eliminuje konieczność kontrolowania zużycia transferu podczas wakacyjnych wyjazdów. Przez 2 miesiące Flexowicze mogą zupełnie za darmo korzystać z usługi UNLMTD. Jest to pakiet gwarantujący internet bez jakichkolwiek ograniczeń ilościowych, w którym prędkość przesyłu danych nie spada bez względu na faktyczne obciążenie łącza. Usługa funkcjonuje na terenie naszego kraju. Podczas podroży po UE, użytkownik otrzymuje natomiast solidną paczkę 27,49 GB do wykorzystania w roamingu.

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Procedura włączenia darmowego dostępu na lipiec jest wyjątkowo prosta. Użytkownik musi jedynie uruchomić aplikację mobilną i wybrać kafelek z napisem Lato bez limitu, po czym na jego koncie pojawi się kod promocyjny. Akcja została podzielona na 2 niezależne etapy, dlatego kolejny kod na sierpień zostanie udostępniony w apce w przyszłym miesiącu.

Bonusy za przeniesienie numeru z innej sieci

Wakacyjna akcja Orange obejmuje również działania, które mają przyciągnąć do Flexa zupełnie nowych klientów. Osoby rozważające zmianę dotychczasowego operatora i przeniesienie numeru do Orange Flex mogą liczyć na atrakcyjne warunki. Na sam start sieć oferuje nowym użytkownikom aż 3 miesiące korzystania z absolutnie dowolnego planu taryfowego za 0 zł.