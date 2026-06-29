Koniec smartfonowej czarnej dziury. Popularna arena z nowoczesną siecią

Orange wraz z Gdyńskim Centrum Sportu wdrożył nową instalację poprawiającą jakość sieci komórkowej w hali widowiskowo-sportowej Polsat Plus Gdynia Arena. Jest to system, z którego skorzystają też inni operatorzy.

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Inwestycja zlikwidowała problemy z zasięgiem wynikające z konstrukcji budynku, który w naturalny sposób pełnił funkcję klatki Faradaya. Obiekt jest częściowo usytuowany pod ziemią, a jego ściany z żelbetu, metalowe elementy dachu oraz dźwiękoszczelne materiały izolacyjne skutecznie tłumiły sygnał zewnętrzny. Konieczna była modernizacja infrastruktury, aby zagwarantować stabilną łączność i dostęp do sieci dla 5 tys. użytkowników jednocześnie.

Podstawą rozwiązania, wdrożonego przez Orange, jest system antenowy DAS (ang. Distributed Antenna System), w skład którego wchodzi 10 anten serwisowych zamontowanych bezpośrednio nad parkietem. Taki układ zapewnia równomierne pokrycie sygnałem całej widowni oraz zwiększa przepustowość sieci.

Instalację przygotowaliśmy w modelu multi-operator, neutralną technologicznie. W praktyce oznacza to, że rozwiązanie ma charakter „wspólnej bazy”, do której mogą się wpiąć inni operatorzy. Trzy z czterech największych firm telekomunikacyjnych już wykonały podłączenie, więc ich klienci mogą korzystać z sieci bez żadnych ograniczeń – tłumaczy Orange na firmowym blogu.

DAS to system rozproszonych anten rozmieszczonych w różnych częściach obiektu, współpracujących z jedną stacją bazową. Architektura systemu pozwala na jego płynne skalowanie w przyszłości. Przy ewentualnym wzroście popytu na usługi mobilne pojemność sieci można zwiększyć poprzez podział na sektory. Cała instalacja jest również w pełni przystosowana do integracji z nowszymi technologiami przesyłu danych, czyli można tam korzystać z 5G.

Dobrymi emocjami warto dzielić się od razu. W hali widowiskowo-sportowej w #Gdynia wzmocniliśmy łączność mobilną i kłopoty z dostępem do #internet czy rozmowami telefonicznymi podczas dużych imprez są już historią. @MiastoGdynia — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) June 29, 2026