Koniec smartfonowej czarnej dziury. Popularna arena z nowoczesną siecią
Orange pochwalił się kolejnym wzmocnieniem swojej sieci – tym razem w dość nieoczywistym miejscu, w jednym z najważniejszych obiektów sportowych w Gdyni. Pozostałe telekomy również na tym zyskały.
Orange wraz z Gdyńskim Centrum Sportu wdrożył nową instalację poprawiającą jakość sieci komórkowej w hali widowiskowo-sportowej Polsat Plus Gdynia Arena. Jest to system, z którego skorzystają też inni operatorzy.
Inwestycja zlikwidowała problemy z zasięgiem wynikające z konstrukcji budynku, który w naturalny sposób pełnił funkcję klatki Faradaya. Obiekt jest częściowo usytuowany pod ziemią, a jego ściany z żelbetu, metalowe elementy dachu oraz dźwiękoszczelne materiały izolacyjne skutecznie tłumiły sygnał zewnętrzny. Konieczna była modernizacja infrastruktury, aby zagwarantować stabilną łączność i dostęp do sieci dla 5 tys. użytkowników jednocześnie.
Podstawą rozwiązania, wdrożonego przez Orange, jest system antenowy DAS (ang. Distributed Antenna System), w skład którego wchodzi 10 anten serwisowych zamontowanych bezpośrednio nad parkietem. Taki układ zapewnia równomierne pokrycie sygnałem całej widowni oraz zwiększa przepustowość sieci.
Instalację przygotowaliśmy w modelu multi-operator, neutralną technologicznie. W praktyce oznacza to, że rozwiązanie ma charakter „wspólnej bazy”, do której mogą się wpiąć inni operatorzy. Trzy z czterech największych firm telekomunikacyjnych już wykonały podłączenie, więc ich klienci mogą korzystać z sieci bez żadnych ograniczeń
DAS to system rozproszonych anten rozmieszczonych w różnych częściach obiektu, współpracujących z jedną stacją bazową. Architektura systemu pozwala na jego płynne skalowanie w przyszłości. Przy ewentualnym wzroście popytu na usługi mobilne pojemność sieci można zwiększyć poprzez podział na sektory. Cała instalacja jest również w pełni przystosowana do integracji z nowszymi technologiami przesyłu danych, czyli można tam korzystać z 5G.
Dobrymi emocjami warto dzielić się od razu. W hali widowiskowo-sportowej w #Gdynia wzmocniliśmy łączność mobilną i kłopoty z dostępem do #internet czy rozmowami telefonicznymi podczas dużych imprez są już historią. @MiastoGdynia— Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) June 29, 2026
Kilka miesięcy temu operatorzy, w tym Orange, informowali o wdrożeniu systemu DAS na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tam instalacja jest nieco większa – tworzą ją aż 44 dodatkowe anteny nadające sygnał 5G, umieszczone pod sufitem stadionu na specjalnej platformie serwisowej.