Orange: 44 dodatkowe anteny 5G pod sufitem stadionu. Kibice zachwyceni

Duże skupiska użytkowników telefonów – jak stadiony w dniu meczu czy koncertu – to wąskie gardło sieci mobilnych, a nawet najwydajniejsze stacje bazowe w szczytowych momentach mogą po prostu nie wytrzymać naporu klientów.

Ten problem nie powinien już dotyczyć Stadionu Narodowego, gdzie została włączona nowoczesna instalacja dla sieci 5G w paśmie C. W jej uruchomienie zaangażowali się wszyscy operatorzy, każdy na swój sposób, choć dotąd tylko Play się tym pochwalił. Dzisiaj Orange dorzuca jednak nowe, ciekawe informacje o tej instalacji.

Na Stadionie Narodowym w Warszawie uruchomiliśmy nowoczesną instalację dla sieci 5G w paśmie C. Dzięki niej kibice i uczestnicy koncertów na największym stadionie w kraju mogą cieszyć niezawodną i szybką łącznością. Potwierdzają to opinie kibiców po wczorajszym meczu Polska-Albania – przekonuje Orange na firmowym blogu.

Jak wyjaśnia pomarańczowy operator, na stadionie zamontowano aktywny rozproszony system antenowy (ang. Active DAS, od Distributed Antenna System) z siecią 5G w warstwie C. Tworzą go aż 44 dodatkowe anteny nadające sygnał 5G, umieszczone pod sufitem stadionu na specjalnej platformie serwisowej. Na standardowej stacji jest takich anten zaledwie kilka. Orange wykonał ich instalację we współpracy z firmą REMER, która specjalizuje się w tego typu rozwiązaniach.

Uruchomiony na Stadionie Narodowym system Active DAS ma więcej sektorów radiowych, pozwala lepiej zarządzać ruchem i zapewnia znacznie większą przepustowość i przepływność sieci – wyjaśnia Orange. Active DAS świetnie sprawdza się w obsłudze tysięcy użytkowników zgromadzonych w jednym miejscu podczas imprez masowych.

Jak sprawdziła się stadionowa instalacja? Świetnie i potwierdzają to kibice, którzy wczoraj oglądali zmagania polskiej reprezentacji. Nasi wygrali mecz, a my wygraliśmy w dyscyplinie sieć mobilna na stadionie – chwali się pomarańczowy operator.

Na początek zasięgiem szybkiego 5G Orange objął trybuny. Operator zapowiada, że w najbliższych miesiącach rozszerzy zasięg także na płytę stadionu, co zagwarantuje świetnej jakości łączność podczas koncertów.

Orange podał też statystyki po meczu. Ruch na stadionie i okolicznych stacjach był czterokrotnie wyższy niż standardowo. Kibice w kilka godzin przesłali blisko 3 tys. GB danych, z tego 70% za pośrednictwem nowej instalacji na Stadionie Narodowym.

Sieć 5G odpowiadała za 40% transferu danych na stadionie, pozostałe 60% to LTE. Orange odnotował pik ruchu między godziną 21 a 22, zaobserwował także dwukrotny wzrost udziału uplinku w całym ruchu, w porównaniu do okresu referencyjnego.