Ważny komunikat PKP Intercity. Pociągi nie pojadą przez upały

Osoby, które w najbliższym czasie wybiorą się w podróż koleją, muszą mieć świadomość, że niekoniecznie będzie ona działać tak, jak wcześniej zaplanowano. Warto zatem odwiedzać stronę internetową firmy, jej profile w mediach społecznościowych, a także wsłuchiwać się w komunikaty głosowe na stacjach.

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Awarie uderzają w rozkład jazdy PKP Intercity

Utrudnienia wynikają najczęściej z awarii sieci trakcyjnej wywołanej przez wysokie temperatury. Na niektórych trasach PKP Intercity organizuje zastępczą komunikację autobusową. Warto mieć jednak na uwadze, że to nie jest standard i lepiej nie zakładać w ciemno, że zamiast pociągu pojawi się autobus. To samo dotyczy wagonów gastronomicznych – na stronie internetowej przewoźnika można znaleźć sporo komunikatów o braku takiej jednostki w składach. Lepiej zatem zaopatrzyć się np. w napoje przed podróżą.

Utrudnienia dają o sobie znać w całym kraju

Wśród odwołanych pociągów znalazły się m.in. Swarożyc w relacji Szczecin Główny - Kołobrzeg, ale też w relacji Kołobrzeg - Szczecin Główny. To samo dotyczy pociągu Jagna w relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna oraz w relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia. Na tej samej trasie odwołano składy Prząśniczka i Korczak. Odwołano też pociągi Szczeliniec oraz Sudety (Kraków Główny - Jelenia Góra). Z kolei na trasie Kraków Główny - Zakopane nie pojedzie skład Kozica. Dodatkowych informacji warto szukać na stronie przewoźnika.

Podróżni powinni wiedzieć, że w określonych dniach (np. dzisiaj, 29 czerwca) PKP Intercity wprowadza wzajemne honorowanie biletów z innymi przewoźnikami. Na tej liście znaleźć można Koleje Mazowieckie, Koleje Dolnośląskie, Polregio, Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Spółka zaznacza przy tym, że honorowaniem nie są objęte pociągi kategorii Express Intercity Premium, pociągi międzynarodowe oraz wagony kuszetkowe i sypialne.

Podróżni mogą liczyć na zwrot pieniędzy wydanych na bilet

Warto przypomnieć, że spółka niedawno wprowadziła istotne ułatwienie dla pasażerów, którzy kupili bilety na podróż w ostatnich dniach czerwca br. Osoby te mogły (nadal mogą) zrezygnować z podróży i odzyskać 100 proc. swoich pieniędzy. Warto przy tym zaznaczyć, że możliwy jest jedynie zwrot biletu, a nie zamiana na bilet w innym terminie. Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj.