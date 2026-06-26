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PKP Intercity z ważną zmianą dla pasażerów. Wszystko z powodu upałów

PKP Intercity wydał ważny komunikat, w którym wprowadza ułatwienia dla pasażerów. Dotyczy on wszystkich tych, którzy kupili bilet na podróż w dniach 25-30 czerwca 2026. Jeśli nie chcesz podróżować w upały, możesz zrezygnować z podróży i odzyskać 100 procent swoich pieniędzy.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:49
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PKP Intercity z ważną zmianą dla pasażerów. Wszystko z powodu upałów
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Dla tych, którzy nie lubią podróżować w upały

PKP Intercity wyciąga pomocną dłoń dla wszystkich tych, którzy zakupili bilety odpowiednio wcześniej (przed 23 czerwca 2026), ale boją się jednak podróżować w pełnym słońcu. Przewoźnik wprowadził możliwość zwrotu biletów na 25-30 czerwca bez potrącania odstępnego. Powód? Prognozowane upały.

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Oferta ta odnosi się nie tylko do połączeń krajowych, ale także do międzynarodowych (obejmują bilety zakupione do Niemiec i Czech). Zwrot dotyczy pełnej rezygnacji z podróży, PKP Intercity nie obiecuje wymiany biletu. 

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Zasady zwrotów biletów zakupionych przed 23 czerwca 2026

Podróżni, którzy zakupili bilety włącznie do 23 czerwca (na podróż 25-30 czerwca) mogą teraz dokonać ich zwrotu, jeśli tylko sobie tego życzą. Zwroty obejmują wszystkie rodzaje biletów, w tym ofert specjalnych takich jak Super Promo International. Bilet można jedynie zwrócić, nie jest możliwa zmiana terminu podróży na inny termin. 

Intercity poleca dokonywać zwrotów tym samym kanałem, co został zakupiony bilet. Podróżny musi tylko złożyć odpowiedni wniosek. Zmiany te to ukłon w stronę podróżnych, których zaskoczyła zmiana prognozy pogody i nie bardzo mają ochotę podróżować w upałach. 

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Źródła zdjęć: Fotokon / Shutterstock
Źródła tekstu: PKP Intercity, rmf.fm