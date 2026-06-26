PKP Intercity z ważną zmianą dla pasażerów. Wszystko z powodu upałów

Dla tych, którzy nie lubią podróżować w upały

PKP Intercity wyciąga pomocną dłoń dla wszystkich tych, którzy zakupili bilety odpowiednio wcześniej (przed 23 czerwca 2026), ale boją się jednak podróżować w pełnym słońcu. Przewoźnik wprowadził możliwość zwrotu biletów na 25-30 czerwca bez potrącania odstępnego. Powód? Prognozowane upały.

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Oferta ta odnosi się nie tylko do połączeń krajowych, ale także do międzynarodowych (obejmują bilety zakupione do Niemiec i Czech). Zwrot dotyczy pełnej rezygnacji z podróży, PKP Intercity nie obiecuje wymiany biletu.

Zasady zwrotów biletów zakupionych przed 23 czerwca 2026

Podróżni, którzy zakupili bilety włącznie do 23 czerwca (na podróż 25-30 czerwca) mogą teraz dokonać ich zwrotu, jeśli tylko sobie tego życzą. Zwroty obejmują wszystkie rodzaje biletów, w tym ofert specjalnych takich jak Super Promo International. Bilet można jedynie zwrócić, nie jest możliwa zmiana terminu podróży na inny termin.