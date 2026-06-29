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30 dni darmowej telewizji i audiobooków. Zobacz, jak odebrać wakacyjny bonus

FONIA Telecom przygotowała specjalną promocję na początek wakacji. Nowi klienci, którzy do 31 lipca 2026 r. skorzystają z oferty operatora za pośrednictwem strony promocyjnej, mogą otrzymać kody na 30-dniowy dostęp do subskrypcji Audioteka Klub i Pilota WP.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:36
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30 dni darmowej telewizji i audiobooków. Zobacz, jak odebrać wakacyjny bonus
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FONIA rusza z kolejną już w ostatnim czasie akcją, która ma zachęcić nowych klientów do zainteresowania się ofertą tego wirtualnego operatora. Promocja została przygotowana z myślą o osobach, które w wakacje chcą korzystać z mobilnego internetu, a przy okazji zyskać dostęp do cyfrowej rozrywki. 

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Audiobooki, audioseriale i podcasty mogą sprawdzić się podczas podróży, spacerów czy odpoczynku, a Pilot WP pozwala oglądać wybrane kanały telewizyjne online, także poza domem

– zachwala FONIA Telecom.

Z promocji mogą skorzystać nowi klienci FONIA, którzy przeniosą swój numer lub wybiorą nowy, a następnie zakupią kartę SIM lub eSIM z oferty FONIA Telecom z zasięgiem Orange lub Plus. Promocja obejmuje pakiety 31 GB, 50 GB, 100 GB oraz 500 GB w rozliczeniu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym.

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Kody Audioteka i Pilot WP zostaną wysłane klientowi po upływie 14 dni od aktywacji usługi FONIA, pod warunkiem że klient nie odstąpi od umowy ani nie zrezygnuje z usługi w tym czasie. Kody będą ważne do wykorzystania do 31 października 2026 r.

Promocja trwa od 29 czerwca do 31 lipca 2026 r. Szczegółowe warunki udziału dostępne są na stronie FONΙΑ.

30 dni darmowej telewizji i audiobooków. Zobacz, jak odebrać wakacyjny bonus

Pilot WP to platforma streamingowa, która umożliwia oglądanie telewizji online na żywo oraz dostęp do ponad 3000 filmów TVOD. Klienci mogą oglądać swoje ulubione kanały i programy na różnych urządzeniach również za granicą na terenie Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii.

Z kolei Audioteka zapewnia dostęp do największego katalogu audiobooków po polsku, z biblioteką zawierającą ponad 50 tys. pozycji, w tym superprodukcje z najlepszymi reżyserami, największymi polskimi gwiazdami oraz oryginalną oprawą muzyczną.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, Fonia
Źródła tekstu: FONIA Telecom