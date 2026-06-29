Orlen nie sprzedaje tego paliwa Polakom. Udostępnił je na Słowacji

Sprzedaż paliwa HVO100 na Słowacji rozpoczęła się na stacji w Bratysławie. To pilotaż, który ma pokazać, jakim popytem produkt będzie się cieszył na rynku słowackim. Koncern posiada u naszego południowego sąsiada ponad 100 stacji.

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HVO100, czyli alternatywa dla diesla

Paliwo, o którym mowa, jest wytwarzane z surowców odnawialnych, w tym z przywołanych już zużytych olejów roślinnych. Ale bazą mogą być także tłuszcze zwierzęce czy odpady z przemysłu spożywczego. W instalacjach koncernu powstaje z nich paliwo o parametrach porównywalnych do konwencjonalnego diesla. HVO100 może być stosowane w większości nowoczesnych silników wysokoprężnych (bez konieczności modyfikacji). Mogą z niego korzystać kierowcy samochodów osobowych i ciężarowych.

Orlen sprzedaje biopaliwo w kilku krajach. Ale nie w Polsce

Produkt jest już dostępny na wybranych stacjach Orlenu w Austrii, Niemczech i Czechach. W Polsce wciąż nie znajdziecie go na stacjach. To może się jednak zmienić m.in. za sprawą testów w innych krajach. Celem eksperymentu jest ograniczenie emisji w transporcie oraz zwiększenie dostępności paliw alternatywnych. Ma się to przełożyć na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski: rośnie krajowa produkcja i spada zależność od dostaw z innych rynków.

W Płocku ruszyła nowa instalacja do produkcji HVO