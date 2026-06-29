Orlen nie sprzedaje tego paliwa Polakom. Udostępnił je na Słowacji
Orlen rozpoczął na Słowacji sprzedaż paliwa HVO100. To produkt wytarzany z surowców naturalnych, w tym zużytych olejów roślinnych. Jest już dostępny na stacjach koncernu w Niemczech, Austrii oraz Czechach. W Polsce sprawa wygląda inaczej.
Sprzedaż paliwa HVO100 na Słowacji rozpoczęła się na stacji w Bratysławie. To pilotaż, który ma pokazać, jakim popytem produkt będzie się cieszył na rynku słowackim. Koncern posiada u naszego południowego sąsiada ponad 100 stacji.
HVO100, czyli alternatywa dla diesla
Paliwo, o którym mowa, jest wytwarzane z surowców odnawialnych, w tym z przywołanych już zużytych olejów roślinnych. Ale bazą mogą być także tłuszcze zwierzęce czy odpady z przemysłu spożywczego. W instalacjach koncernu powstaje z nich paliwo o parametrach porównywalnych do konwencjonalnego diesla. HVO100 może być stosowane w większości nowoczesnych silników wysokoprężnych (bez konieczności modyfikacji). Mogą z niego korzystać kierowcy samochodów osobowych i ciężarowych.
Orlen sprzedaje biopaliwo w kilku krajach. Ale nie w Polsce
Produkt jest już dostępny na wybranych stacjach Orlenu w Austrii, Niemczech i Czechach. W Polsce wciąż nie znajdziecie go na stacjach. To może się jednak zmienić m.in. za sprawą testów w innych krajach. Celem eksperymentu jest ograniczenie emisji w transporcie oraz zwiększenie dostępności paliw alternatywnych. Ma się to przełożyć na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski: rośnie krajowa produkcja i spada zależność od dostaw z innych rynków.
W Płocku ruszyła nowa instalacja do produkcji HVO
Pod koniec maja br. Orlen informował o uruchomieniu w Płocku instalacji do uwodornienia olejów roślinnych (HVO). Jej wydajność wynosi około 300 tys. ton rocznie, a na realizację projektu wydano ponad 800 mln zł. Obecnie potencjał Orlenu w zakresie produkcji biopaliw wynosi około 700 tys. ton rocznie. Do 2030 roku może on wzrosnąć do 1,1 mln ton.