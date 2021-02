UKE ujednolica zasady dostępu do słupów energetycznych

Urząd Komunikacji Elektronicznej ujednolicił dostęp do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej.

UKE ogłosił, że 12 lutego 2021 roku wydana została decyzja określająca warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia dla:

Kluczowym elementem decyzji są „Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych”. Stanowią one uniwersalny zbiór zasad i reguł w zakresie dostępu do infrastruktury technicznej operatorów systemów dystrybucyjnych, obejmującej słupy elektroenergetyczne linii niskiego i średniego napięcia. Określają one również stawki za dostęp do słupów niskiego napięcia w wysokości 1,73 zł i słupów średniego napięcia w wysokości 2,75 zł.

Jak podaje Urząd Komunikacji Elektronicznej, działania regulatora mają na celu wspieranie budowy i współkorzystania z infrastruktury oraz zapewnienie efektywnej współpracy pomiędzy sektorami: telekomunikacyjnym i elektroenergetycznym. Podjęte rozstrzygnięcia realizują także założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz Strategii Europa 2020, zbliżając nas do społeczeństwa gigabitowego.

Wydanie decyzji było poprzedzone analizą warunków współpracy stosowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych, publicznymi konsultacjami projektów rozstrzygnięć oraz uzgodnieniami projektów rozstrzygnięć z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Podczas konsultacji projektów wpłynęło wiele stanowisk konsultacyjnych oraz stanowisk przedstawionych po konsultacjach publicznych. Prezes UKE przy wydawaniu rozstrzygnięcia wziął pod uwagę materiał dowodowy zgromadzony w sprawie. Warunki dostępu określone w decyzjach zapewniają wyważenie praw i obowiązków operatorów systemów dystrybucyjnych udostępniających słupy elektroenergetyczne oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy z nich korzystają.

Wykonanie decyzji powinno korzystnie wpłynąć na zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej oraz na zmniejszenie kosztów robót inżynieryjno-budowlanych z korzyścią nie tylko dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale przede wszystkim abonentów, którzy otrzymają szansę skorzystania z nowoczesnych usług telekomunikacyjnych. Wydane decyzje są ostateczne.

