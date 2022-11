Plus przegrał. Zapłaci prawie 40 mln zł, bo nacinał klientów

Sąd apelacyjny stanął po stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i utrzymał karę nałożoną na spółkę Polkomtel, operatora sieci Plus. Jej wysokość to niemal 40 milionów złotych.

W 2019 roku UOKiK nałożył na operatora sieci Plus karę w wysokości 39 457 264 zł. Urząd zarzucił spółce Polkomtel, że ta naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Zakwestionowano dziewięć tego typu praktyk polegających na tym, że operator automatycznie aktywował klientom przy podpisywaniu umowy płatne, nieobjęte abonamentem usługi, takie na przykład jak "Czasoumilacz", "Serwis wyświetlacza" czy "Gdzie jest Bliski".

Zobacz: UOKiK: Polkomtel musi zapłacić prawie 40 mln zł kary

Zobacz: Plus zapłaci mniejszą karę. Tak zdecydował Sąd Najwyższy

Polkomtel odwołał się od decyzji UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w 2021 roku utrzymał w mocy decyzję urzędu. Operator sieci Plus złożył apelację, jednak Sąd Apelacyjny właśnie ją oddalił. Decyzja sądu jest prawomocna, jednak ukaranej spółce przysługuje prawo do złożenia kasacji w Sądzie Najwyższym.

Abonenci Plusa, którym operator naliczył kwestionowane przez UOKiK opłaty za automatycznie uruchomione usługi, mogą dochodzić swoich praw, czyli zwrotu tych pieniędzy, w sądzie. Jak napisał UOKiK w swojej decyzji z 2019 roku:

Prawomocne decyzje Prezesa UOKiK mają charakter prejudykatu w postępowaniu sądowym. Oznacza to, że ustalenia urzędu co do faktu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów są dla sądu wiążące. Nie musi on w tym zakresie prowadzić własnego postępowania dowodowego. Konsumenci mogą się powołać na prawomocną decyzję Prezesa UOKiK, gdy będą chcieli dochodzić swoich praw w sądzie.

Zobacz: Polsat zagrożony dotkliwą karą. Nie jest jedyny

Zobacz: UPC Polska odda klientom pieniądze. Zapłaci też karę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, UOKiK

Źródło tekstu: UOKiK, Telko.in