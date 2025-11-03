x-kom znowu czaruje. Było 269 zł, a jest 119 zł
x-kom wystartował z promocjami na black weeks i... o dziwo to nie jest jedna z nich.
Przyzwoite słuchawki w okolicach 100-120 zł są możliwe do zakupu. Jednak najlepiej jest czekać na promocje, takie jak ta. W jej ramach możecie kupić sprzęt warty aż 150 zł więcej, bo 269 zł, za jedyne 119 zł. Mowa tu o słuchawkach FIXED Buds Pro.
FIXED Buds Pro
Są to przyzwoicie wyposażone słuchawki, które wyróżniają się od konkurencji swoim etui. To może zostać naładowane zarówno za pomocą kabla USB-C, jak i ładowarki indukcyjnej Qi. Samo etui zapewnia zapas energii na dodatkowe 10 godzin słuchania muzyki, co w zestawie ze słuchawkami daje łączne 15 godzin pracy urządzenia.
Nie zabrakło tu także ANC, czyli redukcji szumów, która wycisza tło, oraz ENC, dzięki której nasz rozmówca słyszy nas dobrze, nawet jeśli jesteśmy w głośnym miejscu. A wszystko to za jedyne 119 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.