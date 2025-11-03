Sprzęt

x-kom znowu czaruje. Było 269 zł, a jest 119 zł

x-kom wystartował z promocjami na black weeks i... o dziwo to nie jest jedna z nich.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:13
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
x-kom znowu czaruje. Było 269 zł, a jest 119 zł

Przyzwoite słuchawki w okolicach 100-120 zł są możliwe do zakupu. Jednak najlepiej jest czekać na promocje, takie jak ta. W jej ramach możecie kupić sprzęt warty aż 150 zł więcej, bo 269 zł, za jedyne 119 zł. Mowa tu o słuchawkach FIXED Buds Pro.

Dalsza część tekstu pod wideo

FIXED Buds Pro

x-kom znowu czaruje. Było 269 zł, a jest 119 zł

Są to przyzwoicie wyposażone słuchawki, które wyróżniają się od konkurencji swoim etui. To może zostać naładowane zarówno za pomocą kabla USB-C, jak i ładowarki indukcyjnej Qi. Samo etui zapewnia zapas energii na dodatkowe 10 godzin słuchania muzyki, co w zestawie ze słuchawkami daje łączne 15 godzin pracy urządzenia. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop HP 255 G10 15.6" IPS R5-7530U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
Laptop HP 255 G10 15.6" IPS R5-7530U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
0 zł
2299 zł - najniższa cena
Kup teraz 2299 zł
Filtr do oczyszczacza WEBBER AP9800 (2 sztuki)
Filtr do oczyszczacza WEBBER AP9800 (2 sztuki)
0 zł
299 zł - najniższa cena
Kup teraz 299 zł
Opiekacz MESKO MS 3032
Opiekacz MESKO MS 3032
0 zł
50.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 50.99 zł
Advertisement

Nie zabrakło tu także ANC, czyli redukcji szumów, która wycisza tło, oraz ENC, dzięki której nasz rozmówca słyszy nas dobrze, nawet jeśli jesteśmy w głośnym miejscu. A wszystko to za jedyne 119 zł. 

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
słuchawki TWS FIXED Buds Pro FIXED
Zródła zdjęć: FIXED, Lech Okoń / Telepolis