Sprzęt

Realme GT 8 Pro w limitowanej wersji dla fanów szybkości

Zbliża się globalna premiera Realme GT 8 Pro. Za tydzień producent pokaże jeszcze coś – limitowaną wersję telefonu w wariancie Aston Martin F1 Limited Edition.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:33
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Realme GT 8 Pro w limitowanej wersji dla fanów szybkości

Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition zadebiutuje 10 listopada, co najprawdopodobniej będzie się zbiegać z globalną premierą podstawowej wersji flagowca.

Dalsza część tekstu pod wideo

Limitowana edycja Realme GT 8 Pro to propozycja dla tych, którzy lubią szybkie samochody z klasą. Uwagę zwracają unikatowy, zielony kolor telefonu – Aston Martin Green – oraz aerodynamiczne, płynne linii na obudowie, które według producenta zapewniają wygodę w użytkowaniu i podkreślają sportowy charakter urządzenia.  

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Spodniobuty MIKADO UMSN02 (rozmiar 45)
Spodniobuty MIKADO UMSN02 (rozmiar 45)
0 zł
369.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 369.99 zł
Ekspres MIELE MilkPerfection CM 6160 Biały
Ekspres MIELE MilkPerfection CM 6160 Biały
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Fontanna dla zwierząt PETKIT Eversweet Solo SE Fountain Szary
Fontanna dla zwierząt PETKIT Eversweet Solo SE Fountain Szary
0 zł
159.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 159.99 zł
Advertisement

Na tylnej części obudowy znajduje się skrzydlate logo Aston Martin oraz logotyp teamu Aramco Formula One Team, co również jest nawiązaniem do tych zjawiskowych maszyn. W zestawie z telefonem znajdzie się ekskluzywne pudełko kolekcjonerskie, etui z motywem Silver Wing oraz szpilka do wyjmowania karty SIM z wykończeniem inspirowanym samochodami wyścigowymi. Rajdowe motywy znajdą się także w systemie.

Całość bardzo mocno przypomina wcześniejszy model Realme GT 7 Dream Edition, który w ograniczonej liczbie egzemplarzy zawitał także do Polski. Producent zapowiada, że limitowana wersja Realme GT8 Pro wejdzie do sprzedaży w Chinach, ale nie można wykluczyć, że trafi także na rynki globalne.

Pod względem specyfikacji limitowana wersja raczej nie będzie odbiegać od wariantu podstawowego. Wiadomo, że Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition ma mieć konfigurację 16 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon ma ekran AMOLED 6,79 cala o rozdzielczości 3136 x 1440 pikseli i odświeżaniu 144 Hz, moc do pracy dostarcza mu układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, a energię – akumulator 7000 mAh z ładowaniem przewodowym do 120 W. Najmocniejszym atutem Realme GT8 Pro  jest zestaw aparatów z głównym sensorem 200 Mpix, opracowany wspólnie z firmą RICOH.

Zobacz: Realme pokazało nowe smartfony. GT 8 i GT 8 Pro mogą namieszać na rynku
Zobacz: Chcesz Realme GT 8 Pro? Możesz dostać go za darmo na 6 miesięcy

Image
telepolis
Realme GT 8 Pro realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition
Zródła zdjęć: Realme