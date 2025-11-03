Realme GT 8 Pro w limitowanej wersji dla fanów szybkości
Zbliża się globalna premiera Realme GT 8 Pro. Za tydzień producent pokaże jeszcze coś – limitowaną wersję telefonu w wariancie Aston Martin F1 Limited Edition.
Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition zadebiutuje 10 listopada, co najprawdopodobniej będzie się zbiegać z globalną premierą podstawowej wersji flagowca.
Limitowana edycja Realme GT 8 Pro to propozycja dla tych, którzy lubią szybkie samochody z klasą. Uwagę zwracają unikatowy, zielony kolor telefonu – Aston Martin Green – oraz aerodynamiczne, płynne linii na obudowie, które według producenta zapewniają wygodę w użytkowaniu i podkreślają sportowy charakter urządzenia.
Na tylnej części obudowy znajduje się skrzydlate logo Aston Martin oraz logotyp teamu Aramco Formula One Team, co również jest nawiązaniem do tych zjawiskowych maszyn. W zestawie z telefonem znajdzie się ekskluzywne pudełko kolekcjonerskie, etui z motywem Silver Wing oraz szpilka do wyjmowania karty SIM z wykończeniem inspirowanym samochodami wyścigowymi. Rajdowe motywy znajdą się także w systemie.
Całość bardzo mocno przypomina wcześniejszy model Realme GT 7 Dream Edition, który w ograniczonej liczbie egzemplarzy zawitał także do Polski. Producent zapowiada, że limitowana wersja Realme GT8 Pro wejdzie do sprzedaży w Chinach, ale nie można wykluczyć, że trafi także na rynki globalne.
Pod względem specyfikacji limitowana wersja raczej nie będzie odbiegać od wariantu podstawowego. Wiadomo, że Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition ma mieć konfigurację 16 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon ma ekran AMOLED 6,79 cala o rozdzielczości 3136 x 1440 pikseli i odświeżaniu 144 Hz, moc do pracy dostarcza mu układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, a energię – akumulator 7000 mAh z ładowaniem przewodowym do 120 W. Najmocniejszym atutem Realme GT8 Pro jest zestaw aparatów z głównym sensorem 200 Mpix, opracowany wspólnie z firmą RICOH.